Кім Кардаш'ян на борту свого літака продемонструвала комфортний та стильний образ для подорожей

Навіть під час перельотів знаменитість намагається тримати планку фешн-інфлюенсера.

41-річна американська теледіва та бізнесвумен Кім Кардаш'ян продемонструвала стильний та комфортний образ для польотів на літаку та подорожей в цілому. Знімками з борту приватного джету поділилася вона на своїй сторінці в Instagram з 281 млн підписників.

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На фото Кім позує в сірому комфортному образі свого бренду SKIMS, який складався з приталеного спортивного комбінезону та сірої кофти. На ногах бізнесвумен були сіро-чорні кросівки. Волосся знаменитості було розпущене, а на обличчі було мінімум косметики, чим 41-річна Кім Кардаш'ян продемонструвала свою природну красу.

[ + – ] Кім Кардаш'ян на борту свого джету

Раніше Фокус писав про першу спільну романтичну подорож Кім та її нового коханого, 28-річного коміка Піта Девідсона, з яким вони почали зустрічатися в листопаді 2021-го року, на Багамські острови. Тим часом її поки офіційний чоловік, 44-річний американський репер Каньє Вест намагається повернути Кім та зберегти родину, проте організовує романтичну фотосесію для своєї нової коханої, акторки Джулії Фокс.

Нагадаємо, Піт Девідсон, колишній хлопець Аріани Гранде, Кайї Гербер, Кейт Бекінсейл, розкрив секрет своєї популярності серед зіркових дівчат. Зокрема стендапер назвав себе діамантом серед сміття.