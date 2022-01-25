Велотренажер Peloton довел до сердечного приступа еще одного киногероя

Создатели сериала уверяют, что скандальный эпизод был снят еще в апреле прошлого года, до того, как похожая сцена была показана в сериале "И просто так".

Компания по производству спортивных тренажеров Peloton, которая не так давно оказалась у всех на слуху из-за смерти после занятий на велотренажере Мистера Бига в сериале "И просто так", снова попала в неприятности, сообщает The Hollywood Reporter. В шестом сезоне сериала "Миллиарды" на канале Showtime в одном из эпизодов Майк "Вагс" Вагнер (Дэвид Костабайл) переносит сердечный приступ после использования велотренажера компании. Правда, в этот раз обошлось без смертельного исхода.

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Этого в Peloton терпеть не стали и уже обнародовали заявление:

"Мы получаем телешоу, которые хотят включить @onepeloton, чтобы люди говорили, но, чтобы внести ясность, мы не соглашались на использование нашего бренда или интеллектуальной собственности на @SHO_Billions или на предоставление какого-либо оборудования. Как показывает само шоу, кардиоупражнения помогают людям прожить долгую и счастливую жизнь".

В интервью USA Today, которое было опубликовано 23 января, один из создателей "Миллиардов" Брайан Коппельман сказал, что сходство между сценами двух сериалов было совпадением, поскольку эпизод его шоу был снят в апреле прошлого года. Однако он объяснил, что после того, как Биг умер, продюсеры "Миллиардов" решили добавить момент к премьере, когда Вагс возвращается в офис после госпитализации и шутит: "Я не собираюсь умирать, как мистер Биг".

Эта новость появилась через несколько дней после того, как глава Peloton Джон Фоули заявил, что компания подумывает о сокращении производства и сокращении части в следующем месяце.

Напомним, после того, как Мистер Биг (Крис Нот) умер в первой серии после занятий на велотренажере, Peloton, отреагировав на серьезный общественный резонанс и падение акций, в течение менее чем двух суток сняли рекламу тренажеров, где показали живого героя, который якобы сбежал от Кэрри Брэдшоу с тренером компании и начал все с ноля. Позже, когда вокруг Нота разразился секс-скандал, реклама была срочно удалена со всех сервисов.