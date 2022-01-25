Велотренажер Peloton довів до серцевого нападу ще одного кіногероя

Творці серіалу запевняють, що скандальний епізод було знято ще у квітні минулого року, до того, як схожа сцена була показана в серіалі "І просто так".

Компанія з виробництва спортивних тренажерів Peloton, яка нещодавно опинилася в усіх на слуху через смерть після занять на велотренажері Містера Біга в серіалі "І просто так", знову потрапила в неприємності, повідомляє The Hollywood Reporter. У шостому сезоні серіалу "Мільярди" на каналі Showtime в одному з епізодів Майк "Вагс" Вагнер (Девід Костабайл) переносить серцевий напад після використання велотренажера компанії. Щоправда, цього разу обійшлося без смертельного результату.

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Цього в Peloton терпіти не стали і вже оприлюднили заяву:

"Ми отримуємо телешоу, які хочуть включити @onepeloton, щоб люди говорили, але, щоб внести ясність, ми не погоджувалися на використання нашого бренду або інтелектуальної власності на @SHO_Billions або на надання будь-якого обладнання. Як показує саме шоу, кардіовправи допомагають людям прожити довге та щасливе життя”.

В інтерв'ю USA Today, яке було опубліковано 23 січня, один із творців "Мільярдів" Браян Коппельман сказав, що подібність між сценами двох серіалів була збігом, оскільки епізод його шоу було знято у квітні минулого року. Однак він пояснив, що після того, як Біг помер, продюсери "Мільярдів" вирішили додати момент до прем'єри, коли Вагс повертається до офісу після госпіталізації та жартує: "Я не збираюся вмирати, як містер Біг".

Ця новина з'явилася через кілька днів після того, як глава Peloton Джон Фоулі заявив, що компанія подумує про скорочення виробництва та скорочення частини наступного місяця.

Нагадаємо, після того, як Містер Біг (Кріс Нот) помер у першій серії після занять на велотренажері, Peloton, відреагувавши на серйозний громадський резонанс і падіння акцій, протягом менш ніж двох діб зняла рекламу тренажерів, де показала живого героя, який нібито втік від Керрі Бредшоу з тренеркою компанії та почав усе з нуля. Пізніше, коли навколо Нота вибухнув секс-скандал, рекламу було терміново видалено з усіх сервісів.