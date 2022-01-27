На фоне больших камней. Сальма Хайек делится фото с отдыха в купальнике

Актриса призналась, что выполняет свои планы на 2022 год.

55-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек поделилась в своем Instagram с более чем 20 миллионами фолловеров снимком, на котором позирует в купальнике на фоне больших камней. Знаменитость, которая уже демонстрировала трендовые луки для отдыха на море, на этот раз примеряла синий купальник с глубоким декольте.

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[ + – ] Сальма Хайек на отдыхе

"Если вы забыли выполнить новогодние обещания, это все еще январь. Я выполнила свое, но я пополняю список", — подписала снимок 55-летняя Сальма Хайек на английском, продублировав те же слова на испанском языке.

Отметим, что менее чем за сутки публикация собрала более полумиллиона лайков и тысячи одобрительных комментариев подписчиков актрисы. "Мамасита", "хорошего вам дня", "люблю тебя от рассвета до заката", "какая прекрасная", — пишут фанаты Сальмы под снимками.

Напомним, Сальма Хайек, снявшаяся в криминальной драме "Дом Гуччи", продемонстрировала черный купальник от бренда Gucci.

Ранее Фокус писал о появлении на публике Сальмы Хайек и ее 14-летней дочери Валентины. Поклонники знаменитости заметили удивительное сходство между звездной матерью и ее дочерью от французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, с которым Сальма поженилась в 2009 году в Венеции.