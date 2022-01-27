На фоні величезних каменів. Сальма Хаєк ділиться фото з відпочинку в купальнику

Акторка зізналася, що виконує свої плани на 2022 рік.

55-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк поділилася у своєму Instagram з понад 20 мільйонами фоловерів знімком, на якому позує в купальнику на фоні великих каменів. Знаменитість, яка вже демонструвала трендові луки для відпочинку на морі, цього разу приміряла синій купальник з глибоким декольте.

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[ + – ] Сальма Хаєк на відпочинку

"Якщо ви забули виконати новорічні обіцянки, це все ще січень. Я виконала свою, але я поповнюю список", — підписала знімок 55-річна Сальма Хаєк англійською, продублювавши ті самі слова іспанською мовою.

Зазначимо, що менш ніж за добу публікація зібрала понад пів мільйона лайків та тисячі схвальних коментарів підписників акторки. "Мамасіта", "хорошого вам дня", "люблю тебе від світанку до заходу сонця", "яка прекрасна", — пишуть фанати Сальми під знімками.

Нагадаємо, Сальма Хаєк, яка знялася в кримінальній драмі "Дім Гуччі", продемонструвала чорний купальник від бренду Gucci.

Раніше Фокус писав про появи на публіці Сальми Хаєк та її 14-річної доньки Валентини. Прихильники знаменитості помітили дивовижну схожість між зірковою матір'ю та її донькою від французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно, з яким Сальма одружилася у 2009 році у Венеції.