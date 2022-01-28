Канье Уэст устроит модный показ с участием бездомных в роли моделей

Все заработанные деньги пойдут на помощь бедным людям в Лос-Анджелесе

44-летний американский рэпер Канье Уэст планирует устроить показ с участием бездомных в качестве моделей. Об этом пишет TMZ.

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Как известно, бывший возлюбленный Ким Кардашьян работает над коллаборацией с брендом Skid Row Fashion Week. Основатель которого, Дэвид Сабастиан отметил для издания, что компания пожертвует часть доходов бедным жителям района Лос-Анджелеса Скид-Роу.

Дэвид Сабастиан рассказал TMZ, что он встретился с Канье в начале 2022-го, когда рэпер записывал альбом "Donda 2" в своей студии в районе искусств Лос-Анджелеса – близ Скид-Роу – и они решили создать общий проект Yeezy X Skid Row Fashion Week.

[ + – ] Канье Уэст в 2019 году заработал на своем бренде одежды $1,5 млрд. Фото: Getty Images

Все заработанные из коллаборации деньги пойдут на помощь бездомным и бедным людям. Коллекцию планируется выпустить 22 февраля 2022 года.

Отметим, что Канье Уэст ранее уже разрабатывал украшения, одежду и обувь. Рэпер добился огромного успеха, продавая вещи и кроссовки через свой бренд Yeezy, который превратил его в долларового миллиардера. Только в 2019 году продажи превысили $1,5 млрд.

Как сообщалось ранее, Канье Уэст может стать креативным директором мужской линии французского модного дома Louis Vuitton после смерти дизайнера и модельера Вирджила Абло в ноябре 2021 года.

Напомним, в Канье Уэста, почти бывшего мужа Ким Кардашьян, бурно развивается новый роман с актрисой Джулией Фокс.