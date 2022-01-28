Каньє Вест влаштує показ із безпритульними в межах благодійності

Усі зароблені кошти підуть на допомогу безпритульним і бідним людям Лос-Анджелеса.

44-річний американський репер Каньє Вест планує влаштувати показ із безпритульними. Про це пише TMZ.

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Як відомо, колишній коханий Кім Кардаш'ян працює над колаборацією з брендом Skid Row Fashion Week. Засновник якого, Девід Сабастіан зазначив для видання, що компанія пожертвує частину доходів бідним мешканцям району Лос-Анджелеса Скід-Роу.

Девід Сабастіан розповідає TMZ, що він зустрівся з Каньє на початку 2022-го, коли репер записував альбом "Donda 2" у своїй студії в районі мистецтв Лос-Анджелеса — поблизу Скід-Роу — і вони вирішили створити спільний проєкт Yeezy X Skid Row Fashion Week.

[ + – ] Каньє Вест у 2019 році заробив на своєму бренді одягу $1,5 млрд Фото: Getty Images

Усі зароблені з колаборації гроші підуть на допомогу безпритульним і бідним людям. Колекцію планують випустити 22 лютого 2022 року.

Зазначимо, що Каньє Вест раніше вже розробляв прикраси, одяг і взуття. Репер досяг величезного успіху, продаючи речі та кросівки через свій бренд Yeezy, який перетворив його на доларового мільярдера. Тільки в 2019 році продажі перевищили $1,5 млрд.

Як повідомлялося раніше, Каньє Вест може стати креативним директором чоловічої лінії французького модного будинку Louis Vuitton після смерті дизайнера та модельєра Вірджила Абло у листопаді 2021 року.

Нагадаємо, у Каньє Веста, майже колишнього чоловіка Кім Кардаш'ян, бурхливо розвивається новий роман з акторкою Джулією Фокс.