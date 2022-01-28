Меган Фокс сверкнула огненным маникюром (фото)

Желто-оранжевый маникюр стал ярким акцентом нарочито скромного образа модели, которая все же не преминула подчеркнуть свою сексуальность с помощью одежды.

35-летняя американская актриса и модель Меган Фокс продемонстрировала очередной модный образ на своей странице в Instagram, представ перед своими 18,6 млн. подписчиков в элегантном сером ансамбле.

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Топ без рукавов с разрезом в области груди был заправлен в пару элегантных брюк косого кроя на талии. Образ она дополнила туфлями-лодочками лавандового цвета с остроконечными носками и такого же цвета миниатюрной сумочкой. Волосы Меган распустила, и они волнами спадали ей на плечи.

"Если бы я была учителем литературы в Euphoria High", – подписала снимок модель.

[ + – ] Меган Фокс в образе дерзкой учительницы

Но особое внимание на фото обращает на себя маникюр Фокс. Желтые ногти с оранжевым оттенком выгодно оттеняются на загорелой коже знаменитости и придают образу яркий акцент, подчеркивая огненный темперамент Меган. Такое покрытие идеально смотрится на длинных миндалевидных ногтях актрисы, визуально удлиняя ее тонкие пальцы и оттеняя изумруд в помолвочном кольце знаменитости, подаренном ей недавно ее женихом Machine Gun Kelly.

Украшение спроектировано так, что Меган не сможет его снять, не почувствовав боли. По словам Колсона Бейкера (настоящее имя музыканта), в этом и состоит главный посыл кольца – "любовь – это боль".

Оранжевый цвет Меган добавила и в свой макияж, использовав оранжевые тени.

Такой цвет маникюра имеет все шансы стать одним из самых популярных будущей весной. Ранее в желтый покрасила ногти блогер из Парижа Жюли Феррери.