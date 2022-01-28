Меган Фокс блиснула вогненним манікюром (фото)

Жовто-помаранчений манікюр став яскравим акцентом нарочито скромного образу моделі, яка все ж таки не забула підкреслити свою сексуальність за допомогою одягу.

35-річна американська акторка та модель Меган Фокс продемонструвала черговий модний образ на своїй сторінці в Instagram, представивши перед своїми 18,6 млн підписниками в елегантному сірому ансамблі.

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Топ без рукавів із розрізом біля грудей був заправлений у пару елегантних штанів косого крою на талії. Образ вона доповнила туфлями-човниками лавандового кольору з гострими шкарпетками та такого ж кольору мініатюрною сумочкою. Волосся Меган розпустила, і воно хвилями спадало їй на плечі.

"Якби я була вчителем літератури в Euphoria High", — підписала знімок модель.

[ + – ] Меган Фокс в образі зухвалої вчительки

Але особливу увагу на фото звертає він манікюр Фокс. Жовті нігті з помаранчевим відтінком вигідно відтінюються на засмаглій шкірі знаменитості та надають образу яскравого акценту, підкреслюючи вогняний темперамент Меган. Таке покриття ідеально виглядає на довгих мигдалеподібних нігтях акторки, візуально подовжуючи її тонкі пальці і відтіняючи смарагд у каблучці на заручини знаменитості, подарованій їй нещодавно її нареченим Machine Gun Kelly.

Прикраса спроєктована так, що Меган не зможе її зняти, не відчувши болю. За словами Колсона Бейкера (справжнє ім'я музиканта), у цьому полягає головний посил каблучки — "кохання — це біль".

Помаранчевий колір Меган додала й у свій макіяж, використавши помаранчеві тіні.

Такий колір манікюру може стати одним із найпопулярніших наступної весни. Раніше в жовтий пофарбувала нігті блогерка з Парижа Жюлі Феррері.