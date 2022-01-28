Джонни Депп впервые за 10 месяцев появился в Instagram и собрал миллионы лайков

Последняя публикация Джонни в соцсети была сделана 19 марта прошлого года. Он анонсировал новый фильм со своим участием "Город лжи".

58-летний американский актер Джонни Депп, которого отвергли в Голливуде после его скандального развода с коллегой Эмбер Херд и ее обвинений в домашнем насилии, понеся серьезные потери в карьере и репутации, все же нашел в себе силы вернуться в публичную плоскость. И как показал его последний пост в Instagram, преданные поклонники очень скучали по своему кумиру.

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Впервые с марта прошлого года Джонни опубликовал новый пост в своем аккаунте. На фото он изображен у себя в творческой мастерской, где толстым маркером на белом листе пишет фразу Never Fear Truth ("Никогда не бойся правды").

Всего за сутки после публикации фото собрало 2,1 млн лайков и свыше 40 тыс. комментариев, в которых пользователи не скрывают искренней радости от возвращения Джонни Деппа.

Never Fear Truth – новый проект "отмененного" актера. Это название его коллекции NFT-работ, в которую, среди прочего, вошли портреты его друзей, героев и семьи.

Коллекция состоит из 11 111 невзаимозаменяемых токенов (NFT), из которых 10 тысяч доступны для покупки. Остальные 1111 будут распределены "по его усмотрению" среди "тех поклонников, которые больше всего его поддержали", а также его команды.

В Twitter актера есть фото, где он держит этот же лист бумаги с уже готовой надписью.

[ + – ] Джонни Депп представляет свой проект

Известно, что 25% выручки от продажи работ Джонни планирует отдать на благотворительность, в частности, на поддержку нескольких детских больниц.

Напомним, Депп снова возвращается на большие экраны. После съемок в фильме "Минамата" в 2020 году он сыграет короля Людовика XV картине французского режиссера Майвенн. Дата премьеры фильма пока не озвучивается.