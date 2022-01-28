Джонні Депп уперше за 10 місяців з'явився в Instagram і зібрав мільйони лайків

Остання публікація Джонні в соцмережі була зроблена 19 березня минулого року. Він анонсував новий фільм зі своєю участю "Місто брехні".

58-річний американський актор Джонні Депп, якого відкинули в Голлівуді після його скандального розлучення з колегою Ембер Герд та її звинувачень у домашньому насильстві, зазнавши серйозних втрат у кар'єрі та репутації, все ж таки знайшов у собі сили повернутися в публічну площину. І як показав його останній пост у Instagram, віддані шанувальники дуже сумували за своїм кумиром.

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Уперше з березня минулого року Джонні опублікував новий пост у своєму обліковому записі. На фото він зображений у себе у творчій майстерні, де товстим маркером на білому аркуші пише фразу Never Fear Truth (Ніколи не бійся правди).

Усього за добу після публікації фото зібрало 2,1 млн лайків та понад 40 тис. коментарів, у яких користувачі не приховують щиру радість від повернення Джонні Деппа.

Never Fear Truth — новий проєкт "скасованого" актора. Це назва його колекції NFT-робіт, до якої, серед іншого, увійшли портрети його друзів, героїв і сім'ї.

Колекція складається з 11 111 невзаємозамінних токенів (NFT), із яких 10 тисяч доступні для покупки. Інші 1111 будуть розподілені "на його розсуд" серед "тих шанувальників, які найбільше його підтримали", а також його команди.

У Twitter актора є фото, де він тримає цей самий аркуш паперу з уже готовим написом.

[ + – ] Джонні Депп представляє свій проєкт

Відомо, що 25% виторгу від продажу робіт Джонні планує віддати на благодійність, зокрема, на підтримку кількох дитячих лікарень.

Нагадаємо, Депп знову повертається на великі екрани. Після зйомок у фільмі "Мінамата" у 2020 році він зіграє короля Людовіка XV картині французької режисерки Майвенн. Дата прем'єри фільму поки що не озвучується.