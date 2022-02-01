Сальма Хайек показала, как выглядит без макияжа и фильтров

Знаменитость продолжает делиться с поклонниками кадрами с отдыха

55-летняя актриса Сальма Хайек опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она позирует без макияжа и фильтров, чем часто злоупотребляют в соцсетях многие селебрити.

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Со своими 20 миллионами подписчиками звезда поделилась фото с отдыха в синем купальнике. Сальма предстала на снимке с мокрыми волосами и без намека на косметику.

[ + – ] Сальма Хайек на отдыхе без макияжа.

"#selfiesunday #nomakeup", — подписала пост 55-летняя мексикано-американская актриса. За день публикация собрала более 700 тысяч лайков, а восхищенные естественной красотой фанаты Сальмы Хайек продолжают комментировать новое фото: "вау! ты действительно красивая!", "естественная красота!", "непревзойденная!" и тому подобное.

Некоторые даже в шутку спросили, свободна ли Сальма. Однако напомним, что актриса замужем с 2009 года за французским бизнесменом Франсуа Анри-Пино и воспитывает 14-летнюю дочь Валентину.

Ранее Фокус писал о снимках Сальмы Хайек, которыми они делились в соцсетях во время отпуска. Звезда демонстрировала самые стильные купальники 2022 и позировала на фоне огромных камней

Напомним, Дженнифер Лопес в рамках продвижения продукции своего бренда косметики продемонстрировала перед миллионной аудиторией гладкое лицо без мейкапа и фильтров.