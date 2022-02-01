Сальма Хаєк показала, як виглядає без макіяжу та фільтрів

Знаменитість продовжує ділитися з прихильниками кадрами з відпочинку.

55-річна акторка Сальма Хаєк опублікувала у своєму Instagram знімок, на якому позує без макіяжу та фільтрів, чим часто зловживають у соцмережах відомі селебриті.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зі своїми 20 мільйонами підписниками зірка поділилася фото з відпочинку в синьому купальнику. Сальма постала на знімку з мокрим волоссям та без грама косметики.

[ + – ] Сальма Хаєк на відпочинку без макіяжу.

"#selfiesunday #nomakeup", — підписала допис 55-річна мексикано-американська акторка. За день публікація зібрала понад 700 тисяч лайків, а захоплені природною красою фанати Сальми Хаєк продовжують коментувати нове фото: "вау! ти справді красива!", "природна краса!", "неперевершена!" тощо. Дехто навіть в жарт запитав, чи вільна Сальма. Проте нагадаємо, що акторка одружена з 2009 року з французьким бізнесменом Франсуа Анрі-Піно та виховує 14-річну доньку Валентину.

Раніше Фокус писав про знімки Сальми Хаєк, якими вони ділилася в соцмережі під час відпустки. Зірка демонструвала найстильніші купальники 2022 року та позувала на фоні величезних каменів

Нагадаємо, Дженніфер Лопес у межах просування продукції свого бренду косметики продемонструвала перед мільйонною аудиторією гладке обличчя без мейкапу та фільтрів.