Выбор Дуа Липы и Ким Кардашьян. Эксперты назвали самую модную сумку зимы 2022

И это сумка Balenciaga Le Cagole, которая уже есть у всех знаменитостей, включая Дуа Липу и Джулию Фокс

На прошлой неделе в Нью-Йорке певица Дуа Липа появилась в идеальном для зимы образе – мандариново-оранжевом пуховике, шапке-бини New York Yankees, светлых джинсах и массивных ботинках. А дополняла образ сумочка Balenciaga Le Cagole, которую эксперты уже назвали самой популярной сумкой зимы 2022. Об этом пишет Vogue.

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[ + – ] Дуа Липа с большой Le Cagole Фото: Backgrid

В прошлом месяце во время посещения показа Kenzo на парижской Неделе моды Джулия Фокс, новая подруга Канье Уэста, прогулялась с Le Cagole. А ранее в числе поклонников этой сумки были замечены Белла Хадид, Кьяра Ферраньи и Алекса Деми, звезда сериала "Эйфория".

[ + – ] Кьяра Ферраньи с розовой Le Cagole

Популярность сумки стала вполне ожидаемым событием. В прошлом году мотоциклетная сумка Balenciaga (также известная как Balenciaga City Bag) пережила бурное возвращение. Оригинальная сумка, созданная в 2000-х гг., была замечена в руках у посетителей Недели моды, а более новая версия стала фаворитом знаменитостей.

Le Cagole, созданная осенью 2021 года, — это закругленная версия мотоциклетной сумки Balenciaga, которая напоминает круассан. Она украшена пряжками, кисточками и зеркальцем в форме сердечка, а также представлена не только в классическом черном цвете, но и в пастельных тонах и цвете металлик. И в наличии сразу три версии Le Cagole – три размера, подходящих для любого события.

[ + – ] сумочки Le Cagole

Теперь сумочка стала культовой и оказалась на шестом месте в списке самых горячих товаров Lyst.

Напомним, ранее Дуа Липа появлялась с еще одной вожделенной сумочкой — Ana, или Luar Ana (Луар Ана). Она была представлена на Неделе моды в Нью-Йорке в прошлом году.

А Ким Кардашьян и Сара Джессика Паркер сделали популярной сумочку "Песочные часы" от Balenciaga. Небольшой аксессуар оригинальной формы завоевал сердца модниц.