Вибір Дуа Ліпи та Кім Кардаш'ян. Експерти назвали наймоднішу сумку зими 2022

І це сумка Balenciaga Le Cagole, яка вже є у всіх знаменитостей, включаючи Дуа Ліпу та Джулію Фокс.

Минулого тижня у Нью-Йорку співачка Дуа Ліпа з'явилася в ідеальному для зими образі – мандариново-оранжевому пуховику, шапці-біні New York Yankees, світлих джинсах та масивних черевиках. А доповнювала образ сумочка Balenciaga Le Cagole, яку експерти вже назвали найпопулярнішою сумкою зими 2022 року. Про це пише Vogue.

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[ + – ] Дуа Ліпа з великою Le Cagole Фото: Backgrid

Минулого місяця під час відвідування показу Kenzo на паризькому Тижні моди Джулія Фокс, нова подруга Каньє Веста, прогулялася з Le Cagole. А раніше серед шанувальників цієї сумки були помічені Белла Хадід, К'яра Ферраньї та Алекса Демі, зірка серіалу "Ейфорія".

[ + – ] К'яра Ферраньї з рожевою Le Cagole

Популярність сумки стала цілком очікуваною подією. Минулого року мотоциклетна сумка Balenciaga (також відома як Balenciaga City Bag) пережила бурхливе повернення. Оригінальна сумка, створена в 2000-х рр., була помічена в руках у відвідувачів Тижня моди, а новіша версія стала фаворитом знаменитостей.

Le Cagole, створена восени 2021 року, це закруглена версія мотоциклетної сумки Balenciaga, яка нагадує круасан. Вона прикрашена пряжками, пензликами та дзеркальцем у формі серця, а також представлена не тільки в класичному чорному кольорі, а й у пастельних тонах та кольорі металік. І в наявності одразу три версії Le Cagole – три розміри, які підходять для будь-якої події.

[ + – ] Сумочки Le Cagole

Тепер сумочка стала культовою і опинилася на шостому місці у списку найгарячіших товарів Lyst.

Нагадаємо, раніше Дуа Ліпа з'являлася зі ще однією омріяною сумочкою — Ana, або Luar Ana (Луар Ана). Вона була представлена на Тижні моди в Нью-Йорку минулого року.

А Кім Кардаш'ян та Сара Джессіка Паркер зробили популярною сумочку "Пісочний годинник" від Balenciaga. Невеликий аксесуар оригінальної форми завоював серця модниць.