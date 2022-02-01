Вибір Дуа Ліпи та Кім Кардаш'ян. Експерти назвали наймоднішу сумку зими 2022
І це сумка Balenciaga Le Cagole, яка вже є у всіх знаменитостей, включаючи Дуа Ліпу та Джулію Фокс.
Минулого тижня у Нью-Йорку співачка Дуа Ліпа з'явилася в ідеальному для зими образі – мандариново-оранжевому пуховику, шапці-біні New York Yankees, світлих джинсах та масивних черевиках. А доповнювала образ сумочка Balenciaga Le Cagole, яку експерти вже назвали найпопулярнішою сумкою зими 2022 року. Про це пише Vogue.
Минулого місяця під час відвідування показу Kenzo на паризькому Тижні моди Джулія Фокс, нова подруга Каньє Веста, прогулялася з Le Cagole. А раніше серед шанувальників цієї сумки були помічені Белла Хадід, К'яра Ферраньї та Алекса Демі, зірка серіалу "Ейфорія".
Популярність сумки стала цілком очікуваною подією. Минулого року мотоциклетна сумка Balenciaga (також відома як Balenciaga City Bag) пережила бурхливе повернення. Оригінальна сумка, створена в 2000-х рр., була помічена в руках у відвідувачів Тижня моди, а новіша версія стала фаворитом знаменитостей.
Le Cagole, створена восени 2021 року, це закруглена версія мотоциклетної сумки Balenciaga, яка нагадує круасан. Вона прикрашена пряжками, пензликами та дзеркальцем у формі серця, а також представлена не тільки в класичному чорному кольорі, а й у пастельних тонах та кольорі металік. І в наявності одразу три версії Le Cagole – три розміри, які підходять для будь-якої події.
Тепер сумочка стала культовою і опинилася на шостому місці у списку найгарячіших товарів Lyst.
Нагадаємо, раніше Дуа Ліпа з'являлася зі ще однією омріяною сумочкою — Ana, або Luar Ana (Луар Ана). Вона була представлена на Тижні моди в Нью-Йорку минулого року.
А Кім Кардаш'ян та Сара Джессіка Паркер зробили популярною сумочку "Пісочний годинник" від Balenciaga. Невеликий аксесуар оригінальної форми завоював серця модниць.