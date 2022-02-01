Фото семилетней Кейт Миддлтон опубликовали в сети

Архивный снимок 1989 года заметили в аккаунте компании Party Pieces, которой руководит мать герцогини Кембриджской Кэрол Миддлтон. Фото появилось в честь ее дня рождения — 31 января Кэрол исполнилось 67 лет

На фото запечатлены Кэрол Миддлтон вместе с семилетней Кейт Миддлтон, ее младшей сестрой Пиппой, братом Джеймсом и еще одним неизвестным маленьким гостем вечеринки. Подписчики в комментариях к снимку поздравили Кэрол с днем рождения и отметили, что герцогиня Кембриджская очень похожа на свою маму в молодости.

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[ + – ] Кэрол Миддлтон с детьми

67-летняя Кэрол Миддлтон вместе с супругом живет в поместье Баклбери в Беркшире. В 1988 году она открыла агентство по организации праздников под названием Party Pieces, которое работает до сих пор. Кэрол близка со своими дочерьми и с удовольствием проводит время с внуками — восьмилетнем принцем Джорджем и трехлетнем принцем Луи, шестилетней принцессой Шарлоттой, а также двумя детьми Пипы — трехлетнем Артуром и малышкой Грейс, которая родилась в марте 2021 года. Пиппа с 2017 года замужем за менеджером хедж-фонда Джеймсом Мэттьюзом.

Как писал ранее Фокус, вместе с титулованными внуками Кэрол Миддлтон планировала провести рождественские праздники. На страничке компании Party Pieces в соцсетях она рассказывала, что спрячет тряпичных гномов в скандинавском стиле по всему дому, чтобы малыши искали их и радовались, когда найдут.

Напомним, Кейт Миддлтон и сама не так давно отметила день рождения. 9 января герцогине Кембриджской исполнилось 40 лет. В честь этого события Кенсингтонский дворец опубликовал три новых портрета супруги принца Уильяма в новых нарядах от британского модельера Александра Маккуина.