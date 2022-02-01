Фото семирічної Кейт Міддлтон опублікували у мережі

Архівний знімок 1989 помітили в акаунті компанії Party Pieces, якою керує мати герцогині Кембриджської Керол Міддлтон. Фото з'явилося на честь її дня народження — 31 січня Керол виповнилося 67 років

На фото зображені Керол Міддлтон разом із семирічною Кейт Міддлтон, її молодшою сестрою Піппою, братом Джеймсом та ще одним невідомим маленьким гостем вечірки. Підписники в коментарях до знімку привітали Керол з днем народження та зазначили, що герцогиня Кембриджська дуже схожа на свою маму в молодості.

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[ + – ] Керол Міддлтон з дітьми

67-річна Керол Міддлтон разом із чоловіком живе у маєтку Баклбері в Беркширі. У 1988 році вона відкрила агентство з організації свят під назвою Party Pieces, яке працює досі. Керол близька зі своїми дочками та із задоволенням проводить час з онуками — восьмирічним принцом Джорджем і трирічним принцом Луї, шестирічною принцесою Шарлоттою, а також двома дітьми Піпи — трирічним Артуром і Грейс, яка народилася в березні 2021 року. Піппа з 2017 року одружена з менеджером хедж-фонду Джеймсом Меттьюзом.

Як писав раніше Фокус, разом із титулованими онуками Керол Міддлтон планувала провести різдвяні свята. На сторінці компанії Party Pieces у соцмережах вона розповідала, що сховає популярних гномів у скандинавському стилі по всьому будинку, щоб малюки шукали їх і раділи, коли знайдуть.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон і сама нещодавно відзначила день народження. 9 січня герцогині Кембриджській виповнилося 40 років. На честь цієї події Кенсінгтонський палац опублікував три нових портрети дружини принца Вільяма в новому вбранні від британського модельєра Олександра Макквіна.