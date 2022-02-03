Принцесса Беатрис отблагодарила поклонника за подарок для дочери

Дочь герцога Йоркского принцесса Беатрис родила малышку Сиенну еще в сентябре 2021 года. Поздравления и подарки для королевской семьи приходили со всего мира. Один из поклонников британской монархии прислал принцессе Сиене особенно трогательный подарок, и новоиспеченная мама решила любезно отблагодарить его, отправив письмо

Адресатом оказался владелец магазина The Little Cardi Shop. Об этом сообщило издание Hellomagazine. Мужчина поделился у себя в Instagram фотографией, на которой изображен отпечаток маленьких ножек и записка от принцессы Беатрис.

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"The Little Cardi Shop, достойный королевской семьи. Я был так рад получить это по почте сегодня утром, рукописное письмо от Ее Королевского Высочества принцессы Беатрис с ребенком. Следы Сиенны…", — подписал свое фото владелец магазина.

[ + – ] Записка от принцессы Беатрис со словами благодарности

В письме принцесса Беатрис поблагодарила владельца магазина за то, что он прислал Сиенне "самые невероятные кардиганы". "Ей так повезло, что у нее есть возможность носить что-то такое особенное и продуманное. Большое вам спасибо за то, что прислали нам нечто уникальное", — написала королевская особа.

Письмо было подписано: "Беатрис, Эдо, Вольфи и Сиенна". Вольфи — прозвище шестилетнего пасынка принцессы Беатрис, Кристофера Мапелли-Моцци, которого ее супруг, итальянский бизнесмен Эдоардо Мапелли-Моцци, воспитывает вместе с бывшей невестой Дарой Хуан.

Как писал ранее Фокус, принцесса Сиенна родилась 18 сентября 2021 года в больнице Челси и Вестминстера, ее полное имя Сиенна Элизабет Мапелли Моцци. Она 12-й правнучка королевы и 11-я наследница в очереди на престол. Второе имя девочка получила в честь своей прабабушки, 95-летней королевы Елизаветы II.