Принцеса Беатріс віддячила шанувальнику за подарунок для доньки

Дочка герцога Йоркського принцеса Беатріс народила доньку Сієнну ще у вересні 2021 року. Привітання та подарунки для королівської родини приходили з усього світу. Один із шанувальників британської монархії надіслав принцесі Сієнні особливо зворушливий подарунок, і молода мама вирішила люб'язно віддячити його, надіславши листа

Адресантом виявився власник магазину The Little Cardi Shop. Про це повідомило видання Hello magazine. Чоловік поділився в себе в Instagram фотографією, на якій зображено відбиток маленьких ніжок та записка від принцеси Беатріс.

"The Little Cardi Shop, гідний королівської родини. Я був так радий отримати це поштою сьогодні вранці, рукописний лист від Її Королівської Високості принцеси Беатріс з дитиною. Сліди Сієнни…", — підписав своє фото власник магазину.

[ + – ] Записка від принцеси Беатріс зі словами подяки

У листі принцеса Беатріс подякувала власнику магазину за те, що він надіслав Сієнні "найнеймовірніші кардигани". "Їй так пощастило, що вона має можливість носити щось таке особливе і продумане. Велике вам спасибі за те, що надіслали нам щось унікальне", — написала королівська особа.

Лист був підписаний: "Беатріс, Едо, Вольфі та Сієнна". Вольфі — прізвисько шестирічного пасинка принцеси Беатріс, Крістофера Мапеллі-Моцці, якого її чоловік, італійський бізнесмен Едоардо Мапеллі-Моцці, виховує разом із колишньою нареченою Дарою Хуан.

Як писав раніше Фокус, принцеса Сієнна народилася 18 вересня 2021 року в лікарні Челсі та Вестмінстера, її повне ім'я Сієнна Елізабет Мапеллі Моцці. Вона 12-а правнучка королеви та 11-а спадкоємиця у черзі на престол. Друге ім'я дівчинка отримала на честь своєї прабаби, 95-річної королеви Єлизавети ІІ.