Не Анджелина: Тhe Weeknd подогрел слухи о новом романе

Ни певец, ни ди-джей пока никак не комментируют слухи, циркулирующие в прессе по поводу их возможных отношений.

31-летний канадский певец The Weeknd, которому приписывали роман с 46-летней голливудской дивой Анджелиной Джоли, внезапно был замечен на свидании с 29-летней Сими Хадрой, бывшей подругой супермодели Беллы Хадид.

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Пара поужинала в отеле Sunset Tower в Лос-Анджелесе. Их сфотографировали покидающими здание. The Weeknd изо всех сил старался выглядеть занятым, быстро выходя из отеля, а Сими следовала за ним.

[ + – ] Абель и Сима покидают роскошный отель в Западном Голливуде после ужина

Первые слухи об отношениях Сими и Абеля (Абель Тесфайе – настоящее имя артиста) появились еще в апреле прошлого года, однако потом поутихли. Правда, после новостей о встрече подруги и бывшего парня Белла Хадид отписалась от них в социальных сетях, что заставило многих задуматься о том, что может происходить за кулисами. Теперь же СМИ с новой силой взялись обсуждать отношения молодых людей после их свидания.

Сими вместе со своей сестрой Хазе Хадрой, известные как Simi And Haze, – однояйцевые палестинские близнецы. Сестры создали диджейское шоу, а в 2021-м пара запустила собственную линию косметики SIMIHAZE BEAUTY.

[ + – ] Сестры Сими и Хазе Хадра выпустили линию своей косметики

В прошлом месяце сестер-ди-джеев видели на вечеринке по случаю выпуска альбома The Weeknd под названием Dawn FMв клубе Delilah в Западном Голливуде, что вызвало новые слухи о романе.

Ранее The Weeknd встречался с Беллой Хадид. Роман начался еще в 2015 году, и пара то расходилась, то снова появлялась вместе. Об окончательном разрыве они сообщили в августе 2019 года, мотивировав это, что много времени проводят вдали друг от друга.

На данный момент никаких официальных подтверждений романа нет. По словам источников, 31-летний певец влюблен в Анджелину Джоли, об отношениях с которой даже рассказал в одной из своих новых песен. Сама Энджи никак не комментирует этот роман, а вот ее дети не в восторге от нового увлечения матери.