Не Анджеліна: Тhe Weeknd підігрів чутки про новий роман

Ні співак, ні ді-джей поки що ніяк не коментують чутки, що циркулюють у пресі з приводу їхніх можливих стосунків.

31-річний канадський співак The Weeknd, якому приписували роман із 46-річною голлівудською дівою Анджеліною Джолі, раптово був помічений на побаченні з 29-річною Сімі Хадрою, колишньою подругою супермоделі Белли Хадід.

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Пара повечеряла в готелі Sunset Tower у Лос-Анджелесі. Їх сфотографували, коли вони покидали будівлю. The Weeknd щосили намагався виглядати зайнятим, швидко виходячи з готелю, а Сімі слідувала за ним.

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Перші чутки про стосунки Сімі та Ейбел (Ейбел Тесфає — справжнє ім'я артиста) з'явилися ще в квітні минулого року, проте потім стихли. Щоправда, після новин про зустріч подруги та колишнього хлопця Белла Хадід відписалася від них у соціальних мережах, що змусило багатьох задуматися про те, що може відбуватися за лаштунками. Тепер же ЗМІ з новою силою взялися обговорювати стосунки молодих людей після їхнього побачення.

Сімі разом зі своєю сестрою Хазе Хадрою, відомі як Simi And Haze, — однояйцеві палестинські близнюки. Сестри створили діджейське шоу, а в 2021-му пара запустила власну лінію косметики SIMIHAZE BEAUTY.

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Минулого місяця сестер-ді-джеїв бачили на вечірці з нагоди випуску альбому The Weeknd під назвою Dawn FM у клубі Delilah у Західному Голлівуді, що викликало нові чутки про роман.

Раніше The Weeknd зустрічався з Беллою Хадід. Роман розпочався ще в 2015 році, і пара то розходилася, то знову з'являлася разом. Про остаточний розрив вони повідомили в серпні 2019 року, мотивувавши це, що багато часу проводять далеко один від одного.

Наразі жодних офіційних підтверджень роману немає. За словами джерел, 31-річний співак закоханий в Анджеліну Джолі, про стосунки з якою навіть розповів в одній зі своїх нових пісень. Сама Енджі ніяк не коментує цей роман, а ось її діти не в захваті від нового захоплення матері.