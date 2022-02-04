Кейт Миддлтон в четвертый раз появилась на публике в одном пальто (фото, видео)

Жена принца Уильяма посетила Школу традиционных искусств Фонда принца Чарльза вместе со свекром и его женой, Камиллой Паркер-Боулз.

40-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин присоединилась к принцу Уэльскому и герцогине Корнуольской во время их визита на причал Тринити-Буй, принадлежащий Фонду принца. Он является местом обучения искусству и культуре, сообщает Hello.

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Как Камилла и Чарльз, так и Кейт Миддлтон очень любит искусство, которое изучала в университете. Она является покровительницей Национальной портретной галереи, Музея Виктории и Альберта и Королевского фотографического общества.

Для выхода Кэтрин выбрала элегантное серое платье-пальто с поясом и черным воротником от Catherine Walker, которое идеально сидело на ее стройной фигуре. Образ герцогини дополнили маленькая черная сумочка, такого же цвета плотные колготки и замшевые туфли на каблуке. В этом пальто Кейт появлялась на публике уже далеко не первый раз.

[ + – ] Кейт Миддлтон в платье-пальто от Catherine Walker Фото: royalteawithjam/Instagram

Образ жены принца Уильяма дополняли кольцо и серьги с сапфирами и бриллиантами.

[ + – ] Герцогиня Кембриджская выбрала серьги с сапфиром и бриллиантами, которые подходят к ее помолвочному кольцу Фото: royalteawithjam/Instagram

Герцогиня Корнуольская выбрала жакет и юбку бутылочно-зеленого цвета с кремовой шелковой рубашкой от Anna Valentine, дополнив ансамбль подходящей сумкой Bvlgari в таком же оттенке.

Принц Чарльз был в сером костюме в клетку, белой рубашке и голубом галстуке с белым принтом.

Высокопоставленные члены королевской семьи осмотрели пристань перед тем, как встретиться со студентами Школы традиционных искусств Фонда принца, которые работают над проектами по геометрии и мозаике. Затем их познакомили с теми, кто изучает фотографию и анимацию.

В студии Future Textiles Studio и мастерской выкройки, которая когда-то была старым магазином конопли, где докеры делали веревки из конопли, ученики домашней школы демонстрировали навыки работы на швейных машинах и приглашали членов королевской семьи попробовать свои силы в шитье прямым швом.

Чарльз и Кейт увлеченно беседовали, наблюдая за учениками, занимающимися рисованием с натуры, а затем Кэтрин и Камилла поговорили с двумя сестрами, обучавшимися на дому, которые в прошлом году, благодаря Фонду принца, начали изучать дизайн одежды

Герцогини также поговорили с Николь Кристи, выпускницей программы Чарльза "Современный ремесленник".

Сейчас она создала собственную линию роскошной женской одежды Ellipsis, производя изысканные платья, а также аксессуары для волос и сумки из обрезков 100%-го шелка из Великобритании, которые обычно выбрасываются в процессе массового производства.

Николь подарила Кейт, Камилле и Чарльзу кремовые шелковые сумочки, а герцогиня Кембриджская получила еще и розовую резинку для волос для принцессы Шарлотты.

"Я показала герцогиням свою коллекцию и подарила им по одной сумке, каждая из которых должна выйти в марте. Все разработано, выкроено и изготовлено вручную мной. Я не знаю, каким был бы Ellipsis, если бы не принц Чарльз, – призналась девушка.

Trinity Buoy Wharf — это творческий квартал, расположенный на берегу Темзы, напротив O2 Arena, в районе Tower Hamlets в Восточном Лондоне. Королевская рисовальная школа ранее использовала эту локацию. Фонд принца создал базу в Тринити-Буй-Уорф, где он проводит курсы для всех возрастов по традиционным строительным навыкам, таким как кровельные работы, кузнечное дело и каменная кладка, а также связанные с ними навыки, такие как геометрия и скульптура.

Напомним, Кейт Миддлтон стала покровительницей Союза регби Англии и даже сыграла с членами мужских и женских команд.