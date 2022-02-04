Кейт Міддлтон з'явилася на публіці у старому пальті (фото, відео)

Дружина принца Вільяма відвідала Школу традиційних мистецтв Фонду принца Чарльза разом із свекром та його дружиною, Каміллою Паркер-Боулз.

40-річна Кембриджська герцогиня Кетрін приєдналася до принца Вельського і герцогині Корнуольської під час їх візиту на причал Трініті-Буй, що належить Фонду принца. Він є місцем навчання мистецтву та культурі, повідомляє Hello.

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Як Камілла та Чарльз, так і Кейт Міддлтон дуже любить мистецтво, яке вивчала в університеті. Вона є покровителькою Національної портретної галереї, Музею Вікторії та Альберта та Королівського фотографічного товариства.

Для виходу Кетрін обрала елегантне сіре плаття-пальто з поясом і чорним коміром від Catherine Walker, яке ідеально сиділо на її стрункій фігурі. Образ герцогині доповнили маленька чорна сумочка, такого ж кольору щільні колготки та замшеві туфлі на підборах. У цьому пальті Кейт з'являлася на публіці вже далеко не вперше.

[ + – ] Кейт Міддлтон у сукні-пальто від Catherine Walker Фото: royalteawithjam/Instagram

Образ дружини принца Вільяма доповнювали перстень та сережки з сапфірами та діамантами.

[ + – ] Герцогиня Кембриджська обрала сережки з сапфіром та діамантами, які підходять до її заручного кільця Фото: royalteawithjam/Instagram

Герцогиня Корнуольська обрала жакет і спідницю пляшково-зеленого кольору з кремовою шовковою сорочкою від Anna Valentine, доповнивши ансамбль сумкою Bvlgari в такому ж відтінку.

Принц Чарльз був у сірому костюмі в клітку, білій сорочці та блакитній краватці з білим принтом.

Високопоставлені члени королівської сім'ї оглянули пристань перед тим, як зустрітися зі студентами Школи традиційних мистецтв Фонду принца, які працюють над проектами з геометрії та мозаїки. Потім їх познайомили з тими, хто вивчає фотографію та анімацію.

У студії Future Textiles Studio та майстерні викрійки, яка колись була старим магазином конопель, де докери робили мотузки з конопель, учні домашньої школи демонстрували навички роботи на швейних машинах та запрошували членів королівської родини спробувати свої сили у шиття прямим швом.

Чарльз і Кейт захоплено розмовляли, спостерігаючи за учнями, що займаються малюванням з натури, а потім Кетрін і Камілла поговорили з двома сестрами, які навчалися вдома, які торік завдяки Фонду принца почали вивчати дизайн одягу.

Герцогині також поговорили з Ніколь Крісті, випускницею програми Чарльза "Сучасний ремісник".

Зараз вона створила власну лінію розкішного жіночого одягу Ellipsis, виготовляючи вишукані сукні, а також аксесуари для волосся та сумки з обрізків 100% шовку з Великобританії, які зазвичай викидаються в процесі масового виробництва.

Ніколь подарувала Кейт, Каміллі та Чарльзу кремові шовкові сумочки, а герцогиня Кембриджська отримала ще й рожеву резинку для волосся для принцеси Шарлотти.

"Я показала герцогиням свою колекцію і подарувала їм по одній сумці, кожна з яких повинна вийти в березні. Все розроблено, викроєно та виготовлено вручну мною. Я не знаю, яким був би Ellipsis, якби не принц Чарльз", — зізналася дівчина.

Trinity Buoy Wharf – це творчий квартал, розташований на березі Темзи, навпроти O2 Arena, у районі Tower Hamlets у Східному Лондоні. Королівська школа малювання раніше використовувала цю локацію. Фонд принца створив базу в Трініті-Буй-Ворфі, де він проводить курси для всіх вікових груп із традиційних будівельних навичок, таких як покрівельні роботи, ковальська справа та кам'яна кладка, а також пов'язані з ними навички, такі як геометрія та скульптура.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон стала покровителькою Союзу регбі Англії та навіть зіграла з членами чоловічих та жіночих команд.