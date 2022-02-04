Принца Гарри раскритиковали в Сети за очередной совет по поводу работы

Принц Гарри уверен, что работодатели должны давать сотрудникам время для себя, однако рядовые обыватели считают, что внук королевы слишком далек от понимания реальной ситуации.

Принц Гарри подвергся резкой критике после того, как сказал руководителям компаний, что они должны "дать всем время, чтобы сосредоточиться на себе". Эти слова прозвучали во время онлайн-конференции для стартапа BetterUp, где герцог Сассекский делился советами по правильному регулированию бизнеса, сообщает MailOnline.

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В ходе интервью, посвященного теме психического здоровья, принц Гарри рассказывал среди прочего и о своем "выгорании".

"С точки зрения работодателя, вы не можете ожидать, что ваши люди будут работать над собой, если вы не даете им на это времени", – заявил он в присутствии генерального директора BetterUp Алекси Робишо, подруги-теннисистки Серены Уильямс и его жены Меган Маркл.

По словам принца, психическое здоровье является крайне важным:

"Начинать надо с себя, сосредоточиться и настроиться внутри… У каждого есть напряженные дни, однако следует выделять хотя бы 15 минут свободного времени… Например, я выделяю полчаса или 45 минут утром, чтобы сосредоточить время на себе, когда один ребенок пошел в школу, а другая спит… Это, как правило, тренировка, прогулка с собакой, выход на природу или медитация".

Он добавил, что "что "как отец, муж и человек, начинающий свой бизнес", он "знает, что ему нужно медитировать каждый день".

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Однако большинство слушателей категорически не согласны с герцогом, опубликовав в соцсетях свои мысли по поводу сказанного принцем.

"О Боже, это типа нездоровая шутка?… Гарри даже не знает что значит слово "работа"!", "Извините, дальше больше не воспринимайте его слова всерьез", ""Действительно трудно для меня принять совет по психическому здоровью от 40-летнего мужчины, который в разгар пандемии жаловался на Опру, говорил, что у него есть только мамины миллионы, на которые можно положиться. Это все, когда люди теряют средства к существованию", – негодуют в комментариях.

К тому же в Сети разгорелось обсуждение об иммиграционном статусе и возможной наркотической зависимости принца Гарри.

[ + – ] В Сети интересуются иммиграционным статусом принца Гарри и его отношением к наркотикам

Ранее Гарри уже отметился призывом бросать нелюбимую работу в период пандемии. Тогда его тоже обвинили в том, что он слишком далек от проблем простых людей. Напомним, герцоги Сассекские сложили с себя обязанности членов королевской семьи и улетели в США, где нашли источник прибыли на миллионы долларов.