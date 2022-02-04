Принца Гаррі розкритикували в мережі за чергову пораду щодо роботи

Принц Гаррі впевнений, що роботодавці повинні давати співробітникам час для себе, проте пересічні обивателі вважають, що онук королеви дуже далекий від розуміння реальної ситуації.

Принц Гаррі зазнав різкої критики після того, як сказав керівникам компаній, що вони повинні "дати весь час, щоб зосередитися на собі". Ці слова пролунали під час онлайн-конференції для стартапу BetterUp, де герцог Сассекський ділився порадами щодо правильного регулювання бізнесу, повідомляє MailOnline.

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У ході інтерв'ю, присвяченого темі психічного здоров'я, принц Гаррі розповідав, серед іншого, і про своє "вигоряння".

"З погляду роботодавця, ви не можете очікувати, що ваші люди працюватимуть над собою, якщо ви не даєте їм на це часу", — заявив він у присутності генерального директора BetterUp Алексі Робішо, подруги-тенісистки Серени Вільямс та його дружини Меган Маркл .

За словами принца, психічне здоров'я є дуже важливим:

"Починати треба із себе, зосередитися і налаштуватися всередині... У кожного є напружені дні, проте варто виділяти хоча б 15 хвилин вільного часу... Наприклад, я виділяю пів години або 45 хвилин вранці, щоб зосередити час на собі, коли одна дитина пішла до школи, а інша спить… Це, як правило, тренування, прогулянка із собакою, вихід на природу чи медитація”.

Він додав, що "що "як батько, чоловік і людина, яка починає свій бізнес", він "знає, що йому потрібно медитувати щодня".

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Проте більшість слухачів категорично не згодні з герцогом, опублікувавши в соцмережах свої думки щодо сказаного принцом.

"О Боже, це типу нездоровий жарт? Гаррі навіть не знає, що означає слово "робота"!" чоловіка, який у розпал пандемії скаржився на Опру, казав, що має тільки мамині мільйони, на які можна покластися. Це все, коли люди втрачають кошти для існування", – обурюються в коментарях.

До того ж у мережі розгорілося обговорення про імміграційний статус і можливу наркотичну залежність принца Гаррі.

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Раніше Гаррі вже відзначився закликом кидати нелюбу роботу під час пандемії. Тоді його теж звинуватили в тому, що він надто далекий від проблем простих людей.

Нагадаємо, герцоги Сассекські склали із себе обов'язки членів королівської сім'ї і відлетіли до США, де знайшли джерело прибутку на мільйони доларів.