Анджелина Джоли внезапно изменила черному цвету: новый модный выход звезды

Актриса пополнила запасы косметики в одном из магазинов, прихватив на шоппинг приемную дочь.

46-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли, известная своей любовью к черным вещам, появилась на улицах Лос-Анджелеса в пальто карамельного оттенка, изменив привычному образу. На это сразу же обратили внимание папарацци, сфотографировавшие звезду вместе с ее 17-летней приемной дочерью Захарой. Мать и дочь отправились на шопинг в Foxtail Salon, где в магазине Silver Lake Энджи пополняла свои запасы натуральной косметики.

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По этому случаю Джоли надела бежевое пальто с поясом, подчеркивающим ее тонкую талию, поверх черных брюк. Она дополнила свой ансамбль коричневыми сандалиями, очками и черной защитной маской. Ее волосы были уложены в пучок.

Захара надела белый кардиган, длинную серую майку, темные джинсы с прорехой на левом колене и белые кроссовки. Неся два пакета с покупками, девушка щеголяла длинными голубыми косичками с эффектом омбре.

Джоли удочерила Захару в 2005 году, через год после того, как познакомилась с Питтом во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит". В то время он был женат на Дженнифер Энистон. В 2014 году влюбленные поженились, но уже в 2016 подали на развод, который официально завершился в 2019-м. Однако до сих пор бывшие супруги воюют за опеку над детьми, которых у них шестеро: 20-летний Мэддокс, 18-летний Пакс, Захара, 15-летняя Шайло и 13-летние близнецы Вивьен и Нокс.

[ + – ] Анджелина Джоли удочерила Захару в 2005 году

Ранее мы писали о том, что у Анджелины начался роман с 31-летним канадским певцом The Weeknd. Сама знаменитость эти слухи не подтвердила, а вот музыкант намекнул в одной из своих песен на страстные отношения с известной актрисой.

По информации СМИ, дети Анджелины не в восторге от ее выбора, поскольку считают, что мать могла найти кого-то и более старшего и соответствующего своему статусу.