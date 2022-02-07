Анджеліна Джолі раптово зрадила чорний колір: новий модний вихід зірки

Акторка поповнила запаси косметики в одному з магазинів, прихопивши на шопінг прийомну дочку.

46-річна голлівудська акторка Анджеліна Джолі, відома своєю любов'ю до чорних речей, з'явилася на вулицях Лос-Анджелеса в пальті карамельного відтінку, змінивши звичний образ. На це відразу звернули увагу папараці, які сфотографували зірку разом із її 17-річною прийомною донькою Захарою. Мати та дочка вирушили на шопінг у Foxtail Salon, де в магазині Silver Lake Енджі поповнювала свої запаси натуральної косметики.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Із цієї нагоди Джолі одягла бежеве пальто з поясом, що підкреслює її тонку талію, поверх чорних штанів. Вона доповнила свій ансамбль коричневими сандалями, окулярами та чорною захисною маскою. Її волосся було укладено в пучок.

Захара одягла білий кардиган, довгу сіру майку, темні джинси з діркою на лівому коліні та білі кросівки. Несучи два пакети з покупками, дівчина хизувалась довгими блакитними кісками з ефектом омбре.

Джолі удочерила Захару у 2005 році, через рік після того, як познайомилася з Піттом під час зйомок фільму "Містер і місіс Сміт". У той час він був одружений із Дженніфер Еністон. У 2014 році закохані одружилися, але вже у 2016 подали на розлучення, яке офіційно завершилося у 2019-му. Проте досі колишнє подружжя воює за опіку над дітьми, яких у них шестеро: 20-річний Меддокс, 18-річний Пакс, Захара, 15-річна Шайло та 13-річні близнюки Вів'єн і Нокс.

[ + – ] Анджеліна Джолі удочерила Захару у 2005 році

Раніше ми писали про те, що в Анджеліни розпочався роман із 31-річним канадським співаком The Weeknd. Сама знаменитість ці чутки не підтвердила, а ось музикант натякнув в одній зі своїх пісень на пристрасні стосунки з відомою акторкою.

За інформацією ЗМІ, діти Анджеліни не в захваті від її вибору, оскільки вважають, що мати могла знайти когось старшого й такого, який би відповідав своєму статусу.