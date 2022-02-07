Костюм цвета шалфея и кожаная куртка: урок вечерней моды от Синди Кроуфорд

Модель приехала на ужин с друзьями в популярный ресторан Санта-Моники и показала, что вечерний образ – это не обязательно вычурные платья и много блеска.

55-летняя Синди Кроуфорд, легендарная супермодель 90-ых, демонстрирует, что и сейчас остается на пике моды, снимаясь в рекламе, журналах и появляясь на публике в ультра стильных нарядах.

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На днях папарацци заметили знаменитость во время ужина с друзьями в модном ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике. Синди приехала на встречу в великолепном переливающемся костюме из ткани, похожей на шелк, цвета шалфея, поверх которой накинула байкерскую куртку на полтона темнее.

Образ завершали коричневые замшевые сапоги с острым носком и на каблуке, сумочка через плечо и подвеска.

Волосы модель оставила распущенными, и они волнами спадали ей на плечи.

Кроуфорд, которая внимательно следит за питанием и много времени посвящает спортивным тренировкам, до сих пор находится в прекрасной форме: при росте 177 см ее вес – 59 кг.

Она призналась, что свой возраст воспринимает с достоинством, хотя, когда впервые увидела у себя седые волосы, была шокирована.

"Мы все знаем, что седые волосы приходят. Никто не сказал мне, что мои волосы изменятся. Это было своего рода шоком для меня", — поделилась Синди с прессой. Со временем она научилась принимать эти изменения.

Знаменитость также рассказала о важности близких отношений как со своими друзьями, так и со своим супругом Рэнди Гербером:

"Я очень дорожу дружбой с женщинами. Я имею в виду, что я люблю своего мужа, и мы женаты уже 23 года, но мои подруги, мои сестры — это люди, с которыми я могу в любой момент расслабиться и быть собой".

Синди встретилась с Рэнди в в середине 1990-х годов. На тот момент оба были несвободы. Они поженились в 1998 году, причем модель сама сделала Герберу предложение. В 1999 году у них родился сын Пресли, а в 2001 году – дочь по имени Кайя, которая пошла по стопам матери и стала моделью.

Ранее модель была замужем за Ричардом Гиром, за которого вышла замуж в 1991 году и развелась в 1995 году.

Напомним, Синди Кроуфорд повторила свой культовый образ из рекламы 90ых, а также показала, с чем носить парку в стиле пэчворк.