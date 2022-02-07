Костюм кольору шавлії та шкіряна куртка: урок вечірньої моди від Сінді Кроуфорд

Модель приїхала на вечерю з друзями в популярний ресторан Санта-Моніки й показала, що вечірній образ – це не обов'язково вигадливі сукні та багато блиску.

55-річна Сінді Кроуфорд, легендарна супермодель 90-х, демонструє, що й зараз залишається на піку моди, знімаючись у рекламі, журналах і з'являючись на публіці в ультра стильному вбранні.

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Днями папараці помітили знаменитість під час вечері з друзями в модному ресторані Giorgio Baldi у Санта-Моніці. Сінді приїхала на зустріч у чудовому костюмі, що переливався, з тканини, схожої на шовк, кольору шавлії, поверх якої накинула байкерську куртку на півтону темніше.

Образ завершували коричневі замшеві чоботи з гострим носом на підборах, сумочка через плече та підвіска.

Волосся модель залишила розпущеним, і воно хвилями спадало їй на плечі.

Кроуфорд, яка уважно стежить за харчуванням і багато часу присвячує спортивним тренуванням, досі знаходиться в чудовій формі: зі зростом 177 см її вага – 59 кг.

Вона зізналася, що свій вік сприймає з гідністю, хоча коли вперше побачила в себе сиве волосся, була шокована.

"Ми всі знаємо, що сиве волосся приходить. Ніхто не сказав мені, що моє волосся зміниться. Це було своєрідним шоком для мене", — поділилася Сінді з пресою. Згодом вона навчилася приймати ці зміни.

Знаменитість також розповіла про важливість близьких стосунків як зі своїми друзями, так і зі своїм чоловіком Ренді Гербером:

"Я дуже ціную дружбу з жінками. Я маю на увазі, що я люблю свого чоловіка, і ми одружені вже 23 роки, але мої подруги, мої сестри — це люди, з якими я можу будь-якої миті розслабитися і бути собою".

Сінді зустрілася з Ренді в середині 1990-х років. На той момент обоє не були вільні. Вони одружилися в 1998 році, причому модель сама зробила Герберу пропозицію. У 1999 році в них народився син Преслі, а у 2001 році — дочка, на ім'я Кайя, яка пішла за прикладом матері й стала моделлю.

Раніше модель була одружена з Річардом Гіром, за якого вийшла заміж у 1991 році й розлучилася в 1995 році.

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд повторила свій культовий образ з реклами 90-х, а також показала, з чим носити парку в стилі печворк.