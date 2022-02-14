В Сети появился первый тизер самого дорогого проекта Амазон "Властелин колец"
Тизер-трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти" показали во время Супербоула
В ночь на 14 февраля на стадионе SoFi в калифорнийском городе Инглвуд прошла финальная игра Национальной футбольной лиги, также известная как Супербоул. Это событие посетили множество звезд, а минута рекламного времени стоила, по слухам, около 12 миллионов долларов. Но это Супербоул стал особенным событием еще и для миллионов фанатов "Властелина колец" – был показан первый тизер первого сезона сериала Amazon Властелин колец: Кольца власти", который стоил создателям почти 500 миллионов долларов. Об этом пишет The Verge.
Действие сериала развернется во Вторую эпоху, за несколько тысяч лет до событий кинотрилогий режиссера Питера Джексона, проще говоря – до путешествия Фродо в Мордор и до странствий Бильбо с гномами и Гэндальфом.
Шоу расскажет, в числе прочего, о создании колец власти эльфийским кузнецом Келебримбором, восхождении Саурона, расцвете Нуменора, становлении Исильдура, а также последнем союзе эльфов и людей.
Шоураннерами сериала выступили новички Патрик Маккей и Джон Д. Пейн. Предварительная разработка сериала началась в 2017 году, а производство и съемки — в 2019 году. Снимали его в Новой Зеландии.
Премьера "Колец власти" намечена на 2 сентября 2022 года, серии будут выходить раз в неделю на Prime Video. Всего в первый сезон войдет 8 эпизодов. Шоу уже официально продлено на второй сезон, а всего, по слухам, Amazon снимет пять сезонов.
За несколько дней до премьеры трейлера в Сети появились первые фотографии со съемочной площадки, а пока известно, что в сериале будет пять сюжетных линий и не менее 22 главных персонажей: уже известные по фильмам Галадриэль и Элронд, а также множество новых. В частности, будет рассказана история запретной любви между травницей-человеком Бронвин и эльфийским охотником Арондиром.
На сериал уже было потрачено 495 миллионов долларов, что делает его самым дорогим сериалом в истории. Для сравнения, вся трилогия "Властелин Колец" Питера Джексона обошлась в 281 миллион долларов.