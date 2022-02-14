В Сети появился первый тизер самого дорогого проекта Амазон "Властелин колец"

Тизер-трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти" показали во время Супербоула

В ночь на 14 февраля на стадионе SoFi в калифорнийском городе Инглвуд прошла финальная игра Национальной футбольной лиги, также известная как Супербоул. Это событие посетили множество звезд, а минута рекламного времени стоила, по слухам, около 12 миллионов долларов. Но это Супербоул стал особенным событием еще и для миллионов фанатов "Властелина колец" – был показан первый тизер первого сезона сериала Amazon Властелин колец: Кольца власти", который стоил создателям почти 500 миллионов долларов. Об этом пишет The Verge.

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Действие сериала развернется во Вторую эпоху, за несколько тысяч лет до событий кинотрилогий режиссера Питера Джексона, проще говоря – до путешествия Фродо в Мордор и до странствий Бильбо с гномами и Гэндальфом.

[ + – ] Тизер-трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Шоу расскажет, в числе прочего, о создании колец власти эльфийским кузнецом Келебримбором, восхождении Саурона, расцвете Нуменора, становлении Исильдура, а также последнем союзе эльфов и людей.

Шоураннерами сериала выступили новички Патрик Маккей и Джон Д. Пейн. Предварительная разработка сериала началась в 2017 году, а производство и съемки — в 2019 году. Снимали его в Новой Зеландии.

Премьера "Колец власти" намечена на 2 сентября 2022 года, серии будут выходить раз в неделю на Prime Video. Всего в первый сезон войдет 8 эпизодов. Шоу уже официально продлено на второй сезон, а всего, по слухам, Amazon снимет пять сезонов.

За несколько дней до премьеры трейлера в Сети появились первые фотографии со съемочной площадки, а пока известно, что в сериале будет пять сюжетных линий и не менее 22 главных персонажей: уже известные по фильмам Галадриэль и Элронд, а также множество новых. В частности, будет рассказана история запретной любви между травницей-человеком Бронвин и эльфийским охотником Арондиром.

[ + – ] Бронвин (Назанин Бониади) и Арондир (Исмаэль Крус Кордова) Фото: Vanity Fair

На сериал уже было потрачено 495 миллионов долларов, что делает его самым дорогим сериалом в истории. Для сравнения, вся трилогия "Властелин Колец" Питера Джексона обошлась в 281 миллион долларов.