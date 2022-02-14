У Мережі з'явився перший тизер найдорожчого проєкту Амазон "Володар кілець"

Тизер-трейлер серіалу "Володар кілець: Кільця влади" показали під час Супербоулу

У ніч на 14 лютого на стадіоні SoFi у каліфорнійському місті Інглвуд пройшла фінальна гра Національної футбольної ліги, також відома як Супербоул. Цю подію відвідали безліч зірок, а хвилина рекламного часу коштувала, з чуток, близько 12 мільйонів доларів. Але ще Супербоул став особливою подією й для мільйонів фанатів "Володаря кілець" – показали перший тизер першого сезону серіалу Amazon "Володар кілець: Кільця влади", який коштував творцям майже $500 млн. Про це пише The Verge.

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Дія серіалу розгорнеться в Другу епоху, за кілька тисяч років до подій кінотрилогій режисера Пітера Джексона, простіше кажучи, – до подорожі Фродо до Мордора та до мандрівок Більбо з гномами та Гендальфом.

[ + – ] Тизер-трейлер серіалу "Володар кілець: Кільця влади"

Шоу розповість, серед іншого, про створення кілець влади ельфійським ковалем Келебрімбором, сходження Саурона, розквіт Нуменора, становлення Ісілдура, а також останній союз ельфів і людей.

Шоураннерами серіалу виступили новачки Патрік Маккей та Джон Д. Пейн. Попередня розробка серіалу розпочалася у 2017 році, а виробництво та зйомки – у 2019 році. Знімали його в Новій Зеландії.

Прем'єра "Кілець влади" намічена на 2 вересня 2022 року, серії виходитимуть раз на тиждень на Prime Video. Загалом у перший сезон увійде 8 епізодів. Шоу вже офіційно подовжили на другий сезон, а всього, за чутками, Amazon зніме п'ять сезонів.

За кілька днів до прем'єри трейлера в Мережі з'явилися перші фотографії зі знімального майданчика, а поки що відомо, що в серіалі буде п'ять сюжетних ліній і не менше 22 головних персонажів: вже відомі за фільмами Ґаладріель та Елронд, а також безліч нових. Зокрема, розкажуть історію забороненого кохання між травницею-людиною Бронвін та ельфійським мисливцем Арондіром.

[ + – ] Бронвін (Назанін Боніаді) та Арондір (Ісмаель Круз Кордова) Фото: Vanity Fair

На серіал вже витратили 495 мільйонів доларів, що робить його найдорожчим серіалом в історії. Для порівняння, вся трилогія "Володар Перстнів" Пітера Джексона коштувала 281 мільйон доларів.