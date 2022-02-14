Принц Чарльз может "отомстить" Меган Маркл и принцу Гарри за скандалы с королевской семьей

В день 70-летия правления Елизаветы II дворец официально заявил, что принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер-Боулз следующие в очереди на королевский престол. Ходят слухи, что будущий король планируют внести изменения в правила престолонаследия. Под прицел может попасть сын Меган Маркл и принца Гарри — 2-летний Арчи.

Источники The Mirror сообщают, что после того, как принц Чарльз станет королем, он может поменять правила престолонаследия. Говорят, он обижается на герцогов Сассекских — Меган Маркл и принца Гарри — из-за их многочисленных скандалов с королевской семьей.

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По закону внуки принца Чарльза в будущем, когда тот станет королем, могут получить титул принца и принцессы. Но, судя по словам инсайдеров, на сегодня наследник престола не готов предоставить им такую возможность.

Как писал ранее Фокус, в 2020 году американская актриса Меган Маркл и ее супруг, принц Гарри, переехали жить в Лос-Анджелес. С того момента принц Чарльз не видился с внуком Арчи, которому уже два года, а с семьмесячной малышкой Лилибет Дианой, родившейся прошлым летом, и вовсе не знаком вживую. Источники, близкие ко дворцу, сообщали журналистам, что эта ситуация сильно печалит принца Уэльского, из-за чего в начале 2022 года он пытался наладить отношения со своим мятежным сыном, и приглашал его в Великобританию. Попытки королевской семьи пойти на мировую с герцогами Сассекскими не увенчались успехом.

[ + – ] Принц Гарри, Меган Маркл, Лилибет, Арчи Фото: Archewell Foundation

В конце прошлого года ходили слухи, что пара планирует третьего ребенка, хотя ранее Гарри и Меган заявляли, что больше двух детей заводить не станут.