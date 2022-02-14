Принц Чарльз може "помститися" Меган Маркл і принцу Гаррі за скандали з королівською сім'єю

У день 70-річчя правління Єлизавети II палац офіційно заявив, що принц Чарльз і його дружина Камілла Паркер-Боулз — наступні в черзі на королівський престол. Ходять чутки, що майбутній король планує внести зміни до правил престолонаслідування. Під приціл може потрапити син Меган Маркл і принца Гаррі – 2-річний Арчі.

Джерела The Mirror повідомляють, що після того, як принц Чарльз стане королем, він може змінити правила престолонаслідування. Кажуть, він ображається на герцогів Сассекських – Меган Маркл і принца Гаррі – через їхні численні скандали з королівською сім'єю.

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За законом онуки принца Чарльза в майбутньому, коли той стане королем, можуть здобути титул принца та принцеси. Але, судячи з інформації інсайдерів, на сьогодні спадкоємець престолу не готовий надати їм таку можливість.

Як писав раніше Фокус, у 2020 році американська актриса Меган Маркл і її чоловік, принц Гаррі, переїхали жити до Лос-Анджелеса. З того моменту принц Чарльз не бачився з онуком Арчі, якому вже два роки, а з семимісячною крихіткою Лілібет Діаною, яка народилася минулого літа, і зовсім не знайомий наживо. Джерела, близькі до палацу, повідомляли журналістам, що ця ситуація дуже засмучує принца Вельського, через що на початку 2022 року він намагався налагодити стосунки зі своїм бунтівним сином і запрошував його до Великобританії. Намагання королівської сім'ї піти на мирову з герцогами Сассекськими не мали успіху.

[ + – ] Принц Гаррі, Меган Маркл, Лілібет, Арчі Фото: Archewell Foundation

Наприкінці минулого року ходили чутки, що пара планує третю дитину, хоча раніше Гаррі та Меган заявляли, що більше двох дітей заводити не стануть.