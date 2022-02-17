Деми Мур показала, как можно эффектно сочетать белое пальто и армейские ботинки
Бывшая жена Брюса Уиллиса давно завоевала титул одной из самых стильных актрис Голливуда.
59-летняя американская актриса Деми Мур в очередной раз продемонстрировала стильный образ для прохладной погоды, сочетав белый классический плащ с демократичными армейскими ботинками на массивной подошве.
Знаменитость появилась на показе новой коллекции Габриэлы Херст в Нью-Йорке, где проходит Неделя моды, и сразу же привлекла к себе внимание прессы.
Деми надела белое двубортное пальто большого размера с пуговицами нейтрального цвета. Под ним была белая рубашка на пуговицах, черный жилет и свободные черные брюки. В качестве аксессуаров она выбрала черную сумочку с забавным белым цветочным принтом, а также прозрачные солнцезащитные очки-авиаторы и изящные украшения, которые соответствовали ее общему расслабленному стилю.
Образ завершали пара черных армейских ботинок, которые добавили ансамблю актрисы определенной дерзости.
Мур считается одной из самых стильных актрис Голливуда. Она прославилась любовью к чистому минимализму. В ее ленте в Instagram есть фотографии, на которых она позирует в одежде оверсайз и костюме с принтом, что демонстрирует склонность к структурированным вещам.
Кроме того, недавно Мур была замечена в монохромном наряде, который показал ее способность эффектно выглядеть в одноцветных вещах.
На красных дорожках знаменитость чаще всего появляется в нарядах от Christian Dior Haute Couture, Saint Laurent и Gucci.
Напомним, весной 2021 года Деми Мур открыла показ Fendi и спровоцировала слухи о неудачной пластике лица. Позже она опровергла все домыслы.