Деми Мур показала, как можно эффектно сочетать белое пальто и армейские ботинки

Бывшая жена Брюса Уиллиса давно завоевала титул одной из самых стильных актрис Голливуда.

59-летняя американская актриса Деми Мур в очередной раз продемонстрировала стильный образ для прохладной погоды, сочетав белый классический плащ с демократичными армейскими ботинками на массивной подошве.

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Знаменитость появилась на показе новой коллекции Габриэлы Херст в Нью-Йорке, где проходит Неделя моды, и сразу же привлекла к себе внимание прессы.

Деми надела белое двубортное пальто большого размера с пуговицами нейтрального цвета. Под ним была белая рубашка на пуговицах, черный жилет и свободные черные брюки. В качестве аксессуаров она выбрала черную сумочку с забавным белым цветочным принтом, а также прозрачные солнцезащитные очки-авиаторы и изящные украшения, которые соответствовали ее общему расслабленному стилю.

Фото: Demi Moore/Twitter

Образ завершали пара черных армейских ботинок, которые добавили ансамблю актрисы определенной дерзости.

Мур считается одной из самых стильных актрис Голливуда. Она прославилась любовью к чистому минимализму. В ее ленте в Instagram есть фотографии, на которых она позирует в одежде оверсайз и костюме с принтом, что демонстрирует склонность к структурированным вещам.

Кроме того, недавно Мур была замечена в монохромном наряде, который показал ее способность эффектно выглядеть в одноцветных вещах.

На красных дорожках знаменитость чаще всего появляется в нарядах от Christian Dior Haute Couture, Saint Laurent и Gucci.

Напомним, весной 2021 года Деми Мур открыла показ Fendi и спровоцировала слухи о неудачной пластике лица. Позже она опровергла все домыслы.