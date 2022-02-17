Демі Мур показала, як можна ефектно поєднувати біле пальто й армійські черевики
Колишня дружина Брюса Вілліса давно виборола титул однієї з найстильніших актрис Голлівуду.
59-річна американська актриса Демі Мур укотре продемонструвала стильний образ для прохолодної погоди, поєднавши білий класичний плащ із демократичними армійськими черевиками на масивній підошві.
Знаменитість з'явилася на показі нової колекції Габріели Герст у Нью-Йорку, де проходить Тиждень моди, і одразу привернула до себе увагу преси.
Демі одягла біле двобортне пальто великого розміру з ґудзиками нейтрального кольору. Під ним була біла сорочка на ґудзиках, чорний жилет і вільні чорні штани. Як аксесуари вона вибрала чорну сумочку з веселим білим квітковим принтом, а також прозорі сонцезахисні окуляри-авіатори та витончені прикраси, які відповідали її загальному розслабленому стилю.
Образ завершували пара чорних армійських черевиків, які додали ансамблю акторки певної зухвалості.
Мур вважається однією з найстильніших акторок Голлівуду. Вона уславилася любов'ю до чистого мінімалізму. У її стрічці в Instagram є фотографії, на яких вона позує в одязі оверсайз і костюмі з принтом, що демонструє схильність до структурованих речей.
Крім того, нещодавно Мур була помічена в монохромному вбранні, яке показало її здатність мати ефектний вигляд в одноколірних речах.
На червоних доріжках знаменитість найчастіше з'являється у вбраннях від Christian Dior Haute Couture, Saint Laurent і Gucci.
Нагадаємо, навесні 2021 року Демі Мур відкрила показ Fendi та спровокувала чутки про невдалу пластику обличчя. Пізніше вона спростувала всі домисли.