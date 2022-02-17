Демі Мур показала, як можна ефектно поєднувати біле пальто й армійські черевики

Колишня дружина Брюса Вілліса давно виборола титул однієї з найстильніших актрис Голлівуду.

59-річна американська актриса Демі Мур укотре продемонструвала стильний образ для прохолодної погоди, поєднавши білий класичний плащ із демократичними армійськими черевиками на масивній підошві.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Знаменитість з'явилася на показі нової колекції Габріели Герст у Нью-Йорку, де проходить Тиждень моди, і одразу привернула до себе увагу преси.

Демі одягла біле двобортне пальто великого розміру з ґудзиками нейтрального кольору. Під ним була біла сорочка на ґудзиках, чорний жилет і вільні чорні штани. Як аксесуари вона вибрала чорну сумочку з веселим білим квітковим принтом, а також прозорі сонцезахисні окуляри-авіатори та витончені прикраси, які відповідали її загальному розслабленому стилю.

Фото: Demi Moore/Twitter

Образ завершували пара чорних армійських черевиків, які додали ансамблю акторки певної зухвалості.

Мур вважається однією з найстильніших акторок Голлівуду. Вона уславилася любов'ю до чистого мінімалізму. У її стрічці в Instagram є фотографії, на яких вона позує в одязі оверсайз і костюмі з принтом, що демонструє схильність до структурованих речей.

Крім того, нещодавно Мур була помічена в монохромному вбранні, яке показало її здатність мати ефектний вигляд в одноколірних речах.

На червоних доріжках знаменитість найчастіше з'являється у вбраннях від Christian Dior Haute Couture, Saint Laurent і Gucci.

Нагадаємо, навесні 2021 року Демі Мур відкрила показ Fendi та спровокувала чутки про невдалу пластику обличчя. Пізніше вона спростувала всі домисли.