Ким Кардашьян позировала ночью в бассейне в бикини и очках

Подписчики звезды уверены, что ее фотографировал новый бойфренд.

Накануне 41-летняя теледива Ким Кардашьян поделилась в своем Instagram с более чем 280 млн подписчиков снимками, на которых позирует в бассейне.

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На фото знаменитость появилась в черном купальнике и кожаных перчатках на фоне пальм и яркой луны, поскольку снимки были сделаны в ночное время суток.

В качестве аксессуаров Ким выбрала черные солнцезащитные очки. А ее волосы были распущены.

[ + – ] Ким Кардашьян позирует в бикини и футуристических очках

"Ночное плавание", — подписала серию фото 41-летняя теледива. А подписчики засыпали ее комментариями с вопросами, фотографировал ли Ким ее новый возлюбленный, комик Пит Дэвидсон.

"Надеюсь, эти фото делал именно Пит", "Пит с тобой??" — пишут под публикацией фолловеры звезды.

Ведь еще в начале 2021 года Ким Кардашьян разошлась с рэпером Канье Уэстом, а сейчас подала документы на официальный развод.

Бизнесвумен уже несколько месяцев встречается с 28-летним Питом Дэвидсоном, в то время как Канье сменил несколько девушек, среди них известные модели и актрисы.

Ранее Фокус писал о том, как выглядит дом Ким Кардашьян изнутри. В частности, в имении знаменитости есть парк серых автомобилей и баскетбольная площадка для детей.

Напомним, Дуа Липа продемонстрировала самый стильный купальник 2022 года с цепочкой на талии.