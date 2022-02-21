Кім Кардаш'ян позувала вночі в басейні в бікіні та окулярах

Підписники зірки впевнені, що її фотографував новий бойфренд.

Напередодні 41-річна теледіва Кім Кардаш'ян поділилася у своєму Instagram з понад 280 млн підписників знімками, на яких позує в басейні.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На фото знаменитість постала в чорному купальнику та шкіряних рукавичках на фоні пальм та яскравого місяця, оскільки знімки зроблені в нічний час доби.

Як аксесуари Кім обрала чорні сонцезахисні окуляри. А її волосся було розпущене.

[ + – ] Кім Кардаш'ян позує в бікіні та футуристичних окулярах

"Нічне плавання", — підписала серію фото 41-річна теледіва. А підписники засипали її коментарями з питаннями, чи Кім фотографував її новий коханий, комік Піт Девідсон.

"Сподіваюся, ці фото робив саме Піт", "Піт з тобою??" — пишуть під публікацією фоловери зірки.

Адже ще на початку 2021 року Кім Кардаш'ян розійшлася з репером Каньє Вестом а зараз подала документи на офіційне розлучення. Бізнесвумен уже кілька місяців зустрічається з 28-річним Пітом Девідсоном, у той час як Каньє змінив кількох дівчат, серед них відомі моделі та акторки.

Раніше Фокус писав про те, як виглядає дім Кім Кардаш'ян ізсередини. Зокрема в маєтку знаменитості є парк сірих автомобілів та баскетбольний майданчик для дітей.

Нагадаємо, Дуа Ліпа продемонструвала найстильніший купальник 2022 року з ланцюжком на талії.