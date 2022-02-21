Принц Уильям рассказал, как сделал предложение Кейт Миддлтон

Принц Уильям рассказывал журналистам, что чувствовал присутствие матери, принцессы Дианы, когда предложил Кейт Миддлтон стать его женой

Прошло почти 11 лет, как принц Уильям сделал предложение Кейт Миддлтон. За это время они стали одной из самых узнаваемых пар в королевской семье. Недавно The Mirror вспомнили, как герцог Кембриджский сделал предложение Кейт Миддлтон. По словам принца, все случилось во время их студенческой поездки в Кению осенью 2010 году. Влюбленные прогуливались у озера Ротунду, когда принц понял, что наступил тот самый подходящий момент.

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"У нас было не так много времени наедине, поэтому я решил, что это подходящий момент. Мы некоторое время назад обсуждали брак, поэтому это не стало для нее большим сюрпризом. Я нашел живописное место в Кении и сделал предложение", — рассказывал герцог Кембриджский.

Принц Уильям добавил, что не случайно выбрал Африку для такого знаменательного события.

"Африка занимает особое место в моем сердце. Сюда отец привез нас с братом вскоре после смерти нашей матери. Решая, где лучше сделать предложение, я не мог придумать более подходящего места, чем Кения, чтобы встать на одно колено. Это место для меня дорого, и Кейт очень дорога мне. Я собрал их вместе. Это был мой способ убедиться, что мама не пропустит помолвку", — отметил герцог Кембриджский.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон познакомились в 2001 году в Сент-Джеймсском университете, будучи студентами. Через год они начали встречаться. В 2004 пара ненадолго разорвала отношения. Принц Уильям сделал предложение Кейт Миддлтон осенью 2010 года, подарив кольцо своей матери принцессы Дианы, а весной 2011 они поженились.

Как писал ранее Фокус, в королевской семье Кейт Миддлтон не все идеально. Не так давно герцогиня Кембриджская рассказывала о раздражающей привычке своего супруга.

Также Фокус писал, что в доме Кейт Миддлтон и принца Уильяма есть тайная комната.