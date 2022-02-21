Принц Вільям розповів, як робив пропозицію Кейт Міддлтон

Принц Вільям розповідав журналістам, що відчував присутність матері, принцеси Діани, коли запропонував Кейт Міддлтон стати його дружиною.

Пройшло майже 11 років, як принц Вільям зробив пропозицію Кейт Міддлтон. За цей час вони стали однією з найвідоміших пар у королівській сім'ї. Нещодавно The Mirror згадали, як герцог Кембриджський зробив пропозицію Кейт Міддлтон. За словами принца, усе сталося під час їхньої студентської поїздки до Кенії восени 2010 року. Закохані прогулювалися біля озера Ротунду, коли принц зрозумів, що настав той самий слушний момент.

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"У нас було не так багато часу наодинці, тому я вирішив, що це слушний момент. Ми деякий час до того обговорювали шлюб, тому це не стало для неї великим сюрпризом. Я знайшов мальовниче місце в Кенії і зробив пропозицію", — розповідав герцог Кембриджський.

Принц Вільям додав, що не випадково вибрав Африку для такої визначної події.

"Африка посідає особливе місце в моєму серці. Сюди батько привіз нас із братом незабаром після смерті нашої матері. Вирішуючи, де краще зробити пропозицію, я не міг придумати більш відповідного місця, ніж Кенія, щоб стати на одне коліно. Це місце для мене дороге, і Кейт дуже дорога мені. Я зібрав їх разом. Це був мій спосіб переконатися, що мама не пропустить заручин", — зазначив герцог Кембриджський.

Нагадаємо, принц Вільям і Кейт Міддлтон познайомилися у 2001 році в Сент-Джеймському університеті, будучи студентами. За рік вони почали зустрічатися. У 2004 пара ненадовго розірвала стосунки. Принц Вільям зробив пропозицію Кейт Міддлтон восени 2010 року, подарувавши обручку матері принцеси Діани, а навесні 2011 вони одружилися.

Як писав раніше Фокус, у королівській родині Кейт Міддлтон не все ідеально. Нещодавно герцогиня Кембриджська розповідала про дратівливу звичку свого чоловіка.

Також Фокус писав, що в будинку Кейт Міддлтон та принца Вільяма є таємна кімната.