Джиджи Хадид поймали папарацци в аэропорту с дочерью (фото)

Супермодель делает все возможное, чтобы реже попадаться на камеры вместе с годовалой дочерью.

Накануне 26-летнюю супермодель Джиджи Хадид поймали папарацци, когда она прибыла вместе с сестрой Беллой и годовалой дочерью Хай в аэропорт Милана на Неделю моды. Об этом пишет Daily Mail.

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Поскольку Джиджи Хадид до сих пор официально не показывает лицо своей дочери, которую воспитывает самостоятельно после скандального разрыва с певцом Зейном Маликом, в аэропорту она всеми силами прятала Хай от вспышек фотокамер, закутав ее в шарф.

[ + – ] Джиджи и Белла Хадид в аэропорту Милана

В этот день супермодель палестинского происхождения была в сером кардигане и черных брюках. На ее ногах были короткие уги. Как аксессуар Хадид добавила к образу черные очки Dior.

Отметим, что сестра Джиджи, супермодель Белла Хадид, снова вышла в свет в теплых пушистых наушниках, которые могут стать забавной и теплой альтернативой шапке зимой.

Ранее Фокус писал о том, что папарацци все же удалось сфотографировать лицо дочери Джиджи Хадид. Девочка в это время вышла на прогулку с бабушкой Иоландой Хадид.

Напомним, Джиджи Хадид продемонстрировала, как можно стильно и тепло одеться на прогулку зимой.