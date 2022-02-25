Джіджі Хадід зловили папараці в аеропорту з донькою (фото)
Супермодель робить усе можливе, аби рідше натрапляти на камери разом з однорічною донькою.
Напередодні 26-річну супермодель Джіджі Хадід зловили папараці, коли вона прибула разом із сестрою Беллою та однорічною донькою Хай в аеропорт Мілана на Тиждень моди. Про це пише Daily Mail.
Оскільки Джіджі Хадід досі офіційно не показує обличчя своєї доньки, яку наразі виховує самостійно після скандального розриву зі співаком Зейном Маліком, в аеропорту вона всіма силами ховала Хай від спалахів фотокамер, закутавши її в шарф
Цього дня супермодель палестинського походження була в сірому кардигані та чорних штанах. На її ногах були короткі угі. Як аксесуар Хадід додала до образу окуляри Dior.
Зазначимо, що сестра Джіджі, супермодель Белла Хадід, вкотре вийшла у світ у теплих пухнастих навушниках, які можуть стати кумедною та теплою альтернативою шапці взимку.
Раніше Фокус писав про те, що папараці все ж вдалося сфотографувати обличчя доньки Джіджі Хадід. Дівчинка в цей час вийшла на прогулянку з бабусею, Йоландою Хадід.
Нагадаємо, Джіджі Хадід продемонструвала, як можна стильно та тепло одягтися на прогулянку взимку.