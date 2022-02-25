Джіджі Хадід зловили папараці в аеропорту з донькою (фото)

Супермодель робить усе можливе, аби рідше натрапляти на камери разом з однорічною донькою.

Напередодні 26-річну супермодель Джіджі Хадід зловили папараці, коли вона прибула разом із сестрою Беллою та однорічною донькою Хай в аеропорт Мілана на Тиждень моди. Про це пише Daily Mail.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Оскільки Джіджі Хадід досі офіційно не показує обличчя своєї доньки, яку наразі виховує самостійно після скандального розриву зі співаком Зейном Маліком, в аеропорту вона всіма силами ховала Хай від спалахів фотокамер, закутавши її в шарф

[ + – ] Джіджі та Белла Хадід в аеропорту Мілана

Цього дня супермодель палестинського походження була в сірому кардигані та чорних штанах. На її ногах були короткі угі. Як аксесуар Хадід додала до образу окуляри Dior.

Зазначимо, що сестра Джіджі, супермодель Белла Хадід, вкотре вийшла у світ у теплих пухнастих навушниках, які можуть стати кумедною та теплою альтернативою шапці взимку.

Раніше Фокус писав про те, що папараці все ж вдалося сфотографувати обличчя доньки Джіджі Хадід. Дівчинка в цей час вийшла на прогулянку з бабусею, Йоландою Хадід.

Нагадаємо, Джіджі Хадід продемонструвала, як можна стильно та тепло одягтися на прогулянку взимку.