Модно, стильно та тепло. Джіджі Хадід показала, що одягти на прогулянку взимку

Супермодель створила простий і водночас дуже елегантний багатошаровий образ.

26-річна американська модель Джіджі Хадід вкотре показала всім, що не дарма є однією з найоплачуваніших представниць своєї професії у світі. На сторінці у соцмережі вона продемонструвала стильний образ для прогулянок у прохолодну погоду.

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Молода мама чудово поєднувала топ, в'язаний жилет, об'ємний жакет та класичне пальто кольору слонової кістки. Образ модель доповнила стильними коричневими штанами з розрізами спереду, сонцезахисними окулярами та замшевими черевиками. У руках вона тримала маску, на плечі – сумочку в тон пальта, а на руках у неї помітні рукавички з тонкої шкіри.

Незважаючи на простоту, образ вийшов дуже елегантним та універсальним.

Стильний аутфіт сестри відзначила її сестра Белла, залишивши похвальний коментар.

Раніше ми писали про те, які пальта будуть популярними цієї весни. Ті ж, хто більше любить універсальність, можуть подивитись на актуальні тонкі пуховики весни 2022 року.

Нагадаємо, у січні в мережі з'явилися перші знімки однорічної доньки Джіджі Хадід, яку вона народила від співака Зейна Маліка. З батьком дитини модель розлучилася після того, як її мати Йоланда Хадід звинуватила чоловіка в рукоприкладстві.