Ресторанный гид Michelin остановил работу в России

Пока нет уверенности, что гид не возобновит работу в будущем

Главный в мире ресторанный рейтинг — Michelin — останавливает все проекты в России на фоне военной агрессии. Кроме того, останавливается ведение социальных сетей и всю остальную онлайн-активность.

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"Учитывая серьезность текущего кризиса, команда гида "Мишлен" была вынуждена принять решение о приостановке всей деятельности по оценке ресторанов в России,

Стоит отметить, что гид Michelin пришел в Россию для оценки ресторанных заведений только в прошлом году.

"Мы приняли решение не продвигать Москву как направление. В результате московская подборка в этом году обновляться не будет", — говорится в сообщении.

Амбассадоры Michelin отметили, что еще не время говорить о том, закончит ли гид окончательно своею работу в России.

В пресс-релизе также отметили, что "эти решения никоим образом не ставят под сомнение талант команд и поваров".

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