Ресторанний гід Michelin зупинив роботу в Росії

Поки що немає впевненості, що гід не відновить роботу в майбутньому.

Головний у світі ресторанний рейтинг Michelin зупиняє всі проєкти в Росії на тлі військової агресії. Крім того, зупиняється ведення соціальних мереж та решту онлайн-активності.

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"Враховуючи серйозність поточної кризи, команда гіда "Мішлен" була змушена ухвалити рішення про припинення всієї діяльності з оцінки ресторанів у Росії,

Варто зазначити, що гід Michelin прийшов до Росії для оцінки ресторанних закладів лише минулого року.

"Ми прийняли рішення не просувати Москву як напрямок. У результаті московська добірка цього року оновлюватися не буде", — йдеться в повідомленні.

Амбасадори Michelin зазначили, що ще не час говорити про те, чи закінчить гід остаточно своєю роботою в Росії.

У пресрелізі також зазначили, що "ці рішення жодним чином не ставлять під сумнів талант команд та кухарів".

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