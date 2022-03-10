Муж Ксении Собчак заявил, что остается в России

В Сети ходят слухи о эмиграции семьи в Израиль.

Муж российской теледивы Ксении Собчак Константин Богомолов опроверг слухи об эмиграции семьи за границу на фоне войны РФ с Украиной. Об этом пишет КП.

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Ранее Ксения Собчак с сыном Платоном, по ее словам, уехала в Турцию на запланированный отдых. Однако впоследствии они были замечены в аэропорту Тель-Авива. А за перелет на приватном джете российская звезда отдала 5 млн рублей.

[ + – ] Константин Богомолов опроверг слухи об эмиграции из РФ

В Сети начались слухи о том, что Ксения с сыном и ее муж Константин Богомолов навсегда покинут Россию в связи с санкциями и возможным дефолтом. Однако накануне 46-летний российский режиссер опроверг эти слухи и заявил, что остается в России. Богомолов опубликовал видео, где показал, что находится в московском театре и готовится к показу "Бесов".

[ + – ] Ксения и Константин в официальном браке с 2019 года

"Обожаю", — прокомментировала ролик жена режиссера. – Бред, конечно, комментировать всегда как-то странно, но только у тебя получается это так едко и весело".

Ранее стало известно, что российский певец Олег Газманов подал документы на оформление израильского гражданства.

Напомним, куда эмигрируют российские звезды на фоне войны РФ с Украиной и возможного дефолта.