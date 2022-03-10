Чоловік Ксенії Собчак заявив, що залишається в Росії

У мережі ходять чутки про міграцію родини до Ізраїлю.

Чоловік російської теледіви Ксенії Собчак Костянтин Богомолов спростував чутки про еміграцію родини закордон на фоні війни РФ з Україною. Про це пише КП.

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Раніше Ксенія Собчак із сином Платоном, за її словами, виїхала до Туреччини на запланований відпочинок. Проте згодом їх помітили в аеропорту Тель-Авіва. А за переліт на приватному джеті російська зірка віддала 5 млн рублів.

[ + – ] Костянтин Богомолов спростував чутки про еміграцію з РФ

У мережі почали ширитися чутки про те, що Ксенія із сином та її чоловік Костянтин Богомолов назавжди покинуть Росію у зв'язку із санкціями та можливим дефолтом. Проте напередодні 46-річний російський режисер спростував ці чутки та заявив, що залишається в Росії. Богомолов опублікував відео, у якому показав, що перебуває в московському театрі та готується до показу "Бесов".

[ + – ] Ксенія та Костянтин у шлюбі з 2019 року

"Обожнюю", – прокоментувала ролик дружина режисера. – Маячню, звісно, коментувати завжди якось дивно, але тільки в тебе виходить це так їдко та весело".

Раніше стало відомо, що російський співак Олег Газманов подав документи на оформлення ізраїльського громадянства.

Нагадаємо, куди емігрують російські зірки на фоні війни РФ з Україною та можливого дефолту.