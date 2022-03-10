Перекрашенность зашкаливает! Тина Кароль прошлась по коллегам из-за концертов в РФ

Сама Тина Кароль не дает концерты в России с 2014 года.

Украинская певица Тина Кароль в сториз своего Instagram резко высказалась о тех коллегах по сцене, которые гастролировали в России после 2014 года, когда РФ аннексировала Крым и вторглась на Донбасс.

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"Размышления о зашкварных полутонах. В 2014 году выбрать свою Страну было для артиста сложным выбором, как мы все помним… Мало кому это оказалось под силу. Было время трудное, вам было по*уй… Когда закончились русские концерты у вас, настало трудное время у вас. Уже некуда бежать. Перекрашенность зашкаливает. Делайте дела не для поста в инстаграм, не отвлекайтесь от спасения своей заблудшей души, нам все равно на весь этот контент. Лучший детектор лжи – это народ. Он сам решит, кто, где и чей. Слава Украине!", – написала она.

[ + – ] Тина Кароль осудила коллег, которые гастролировали в России Фото: Скриншот

Тина Кароль не давала концертов в России с 2014 года.

Напомним, недавно Светлана Лобода, которая последних четыре года жила и работала в России, записала видео, в котором, едва сдерживая рыдания, просила прекратить войну и говорила, что в Киеве в подвалах под обстрелами сидят ее родители, сестра и другие близкие люди.

Вера Брежнева, также активно выступавшая в РФ, сообщила, что в Киеве остались ее мама и муж, и теперь они вынуждены прятаться в бомбоубежищах.

Макс Барских недавно заявил о том, что больше никогда не приедет в Россию с концертами, подчеркнув, что ему жалко россиян, которые не хотят отстаивать свою свободу.