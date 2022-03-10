Перефарбованість зашкалює! Тіна Кароль пройшлася по колегах через концерти в РФ

Сама Тіна Кароль не дає концертів у Росії з 2014 року.

Українська співачка Тіна Кароль у сторіз свого Instagram різко висловилася про тих колег по сцені, які гастролювали в Росії після 2014 року, коли РФ анексувала Крим і вторглася на Донбас.

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"Роздуми про зашкварні півтони. У 2014 році вибрати свою Країну було для артиста складним кроком, як ми всі пам'ятаємо... Мало кому це стало під силу. Був година скрутна, вам було по*ую... Коли скінчились російські концерти у вас, настала скрута у вас... вже нікуди бігти... Перефарбованість зашкалює! Робіть справи не для посту в інстаграм, не відволікайтеся від рятування своєї заблудшої душі, нам все одно на весь цей контент. Кращий детектор брехні — це народ… Слава Україні!" — написала вона.

[ + – ] Тіна Кароль засудила колег, які гастролювали у Росії Фото: Скриншот

Тіна Кароль не давала концертів у Росії з 2014 року.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Лобода, яка останні чотири роки жила і працювала в Росії, записала відео, в якому, ледве стримуючи ридання, просила припинити війну і говорила, що в Києві в підвалах під обстрілами сидять її батьки, сестра й інші близькі люди.

Віра Брежнєва, яка також активно виступала в РФ, повідомила, що в Києві залишилися її мама і чоловік, і тепер вони змушені ховатися в бомбосховищах.

Макс Барських нещодавно заявив про те, що більше ніколи не приїде в Росію з концертами, наголосивши, що йому шкода росіян, які не хочуть відстоювати свою свободу.