"Без объяснений": Семен Слепаков подтвердил, что уехал из России

Российские СМИ намекнули на то, что артист эмигрировал из страны. Но артист с иронией ответил, что собирается скоро покинуть и "заграницу".

Российский шоумен и бывший капитан КВН сборной Пятигорска Семен Слепаков покинул территорию России, сообщает "Комсомольская правда", ссылаясь на знакомых артиста.

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Журналисты издания пишут, что Слепаков последнее время "перестал публиковать в соцсетях свои фото и комментарии", намекая на то, что артист не собирается возвращаться.

Однако российский бард иронично написал в своем Telegram, что впредь будет ставить в известность "Комсомольскую правду" о своих заграничных путешествиях и о возвращении домой.

"Тут пишут, что Семен Слепаков "покинул Россию". "Тайно". "Без объяснений". "Не пояснив цель поездки". Так вот, чтобы впредь не было недоразумений, уведомляю, что скоро я покину заграницу. Так же тайно и не поясняя цель отъезда", — комментирует артист.

Отметим, что в последнее время российские СМИ подняли информационный шум вокруг заграничных поездок многих представителей шоу-бизнеса, а в самих рядах селебрити по-разному относятся к фактам поспешного выезда некоторых звезд.

"Первой ласточкой" в списке знаменитостей, которые покинули Россию после 24 февраля стала журналистка Ксения Собчак. Еще одним резонансным событием стал отъезд из России примы российской эстрады Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина. Также из страны-агрессора выехали певица Земфира и актриса Рената Литвинова.

После этого скандальный лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в свойственной ему манере выпустил клип "Прощай элита", в котором недвусмысленно спел о российской элите, которая покидает страну не из-за войны, а в нежелании отказаться от привычной комфортной жизни.

Свое мнение высказал и известный музыкальный критик Сергей Соседов и признался, что в то время, когда в стране много проблем, загородный замок в деревне Грязь, принадлежащий семье Аллы Пугачевой, иметь непозволительно и неприлично. Он считает, что нужно выгнать "оттуда Пугачеву и Галкина и пристроить несчастных и обездоленных детей".

Напомним, что ряд представителей российского шоу-бизнеса опубликовали в Instagram черные фоны вместо фотографий в знак осуждения начала военной агрессии России 24 февраля.

Из-за войны в Украине в России многие знаменитости и медийные личности решили эмигрировать в другие страны. Некоторые из них не комментировали своих дальнейших планов по возвращении в Россию.