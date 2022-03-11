"Без пояснень": Семен Слєпаков підтвердив, що виїхав із Росії

Російські ЗМІ натякнули на те, що артист емігрував із країни. Але артист з іронією відповів, що збирається незабаром покинути й "закордон".

Російський шоумен і колишній капітан КВК збірної П'ятигорська Семен Слєпаков залишив територію Росії, повідомляє "Комсомольська правда", посилаючись на знайомих артиста.

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Журналісти видання пишуть, що Слєпаков останнім часом "перестав публікувати в соцмережах свої фото та коментарі", натякаючи на те, що артист не збирається повертатися.

Проте російський бард іронічно написав у своєму Telegram, що надалі повідомлятиме "комсомольську правду" про свої закордонні подорожі й про повернення додому.

"Тут пишуть, що Семен Слєпаков "залишив Росію". "Таємно". "Без пояснень". "Не пояснивши мету поїздки". Так от, щоб надалі не було непорозумінь, повідомляю, що скоро я покину закордон. Так само таємно і не пояснюючи мету від'їзду", — коментує артист.

Зазначимо, що останнім часом російські ЗМІ зчинили інформаційний галас навколо закордонних поїздок багатьох представників шоубізнесу, а в самих рядах селебріті по-різному ставляться до фактів поспішного виїзду деяких зірок.

"Першою ластівкою" в списку знаменитостей, які покинули Росію після 24 лютого, стала журналістка Ксенія Собчак. Ще однією резонансною подією став від'їзд із Росії прими російської естради Алли Пугачової та її чоловіка Максима Галкіна. Також із країни-агресора виїхали співачка Земфіра та актриса Рената Литвинова.

Після цього скандальний лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров у властивій йому манері випустив кліп "Прощавай еліта", в якому недвозначно заспівав про російську еліту, яка залишає країну не через війну, але через небажання відмовитися від звичного комфортного життя.

Свою думку висловив і відомий музичний критик Сергій Сосєдов і зізнався, що тоді, коли в країні багато проблем, заміський замок у селі Грязь, що належить сім'ї Алли Пугачової, мати недозволено та непристойно. Він вважає, що треба вигнати "звідти Пугачову та Галкіна та поселити нещасних та знедолених дітей".

Нагадаємо, що низка представників російського шоубізнесу опублікувала в Instagram чорні фони замість фотографій на знак осуду початку військової агресії Росії 24 лютого.

Через війну в Україні в Росії багато знаменитостей та медійних особистостей вирішили емігрувати до інших країн. Деякі з них не коментували своїх подальших планів щодо повернення до Росії.